Joe Biden spune ca Trump e un "cretin perfect" pentru ca si-a batut joc de masca sa

This might help explain why Trump doesn't like to wear a mask in public. Biden today. pic.twitter.com/9l1gw1ljBE - Brit Hume (@brithume) May 25, 2020

"Este un cretin, un cretin perfect sa spuna astfel de lucruri", a reactionat fostul vicepresedinte al lui Barack Obama la CNN, in cursul primei aparitii realizate in persoana de cand pandemia a suspendat pe neasteptate campania pentru prezidentialele din noiembrie."Toti marii doctori din lume spun ca trebuie sa porti masca daca esti intr-o multime", a adaugat el."Cred ca trebuie sa conduci dand tu exemplul", a mai declarat Joe Biden, calificand afirmatiile lui Donald Trump drept "chestii macho"."Asta a ucis oameni, ucide oameni", a deplans candidatul democrat, citand bilantul grav de aproape 100.000 de morti in Statele Unite, cea mai indoliata tara din lume.Joe Biden, 77 de ani, a ales "Memorial Day", ziua de omagiere a soldatilor americani cazuti in lupta, pentru a-si face prima aparitie in public de la 15 martie. El si sotia sa, Jill, au purtat masti negre pentru a depune o coroana de flori la monumentul eroilor din statul sau, Delaware.Republicanul Donald Trump, 73 de ani, nu a purtat niciodata masca in public de la inceputul pandemiei. El nu si-a incalcat obiceiul luni, cu ocazia a doua ceremonii de comemorare.In cursul serii, liderul de la Casa Alba a reluat pe Twitter un mesaj in care aparea Joe Biden purtand o masca peste jumatate de fata sub ochelari de soare, insotit de un comentariu in batjocura: "Asta poate ajuta sa explice de ce lui Trump nu ii place sa poarte masca in public".