Vicepresedintele american, noi detalii despre uciderea lui Osama bin Laden

Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a povestit marti despre decizia de a lansa raidul aerian ce a dus la uciderea lui Osama bin Laden, versiune care insa difera de unele dintre relatarile sale anterioare, dar si de cea a lui Hillary Clinton, cei doi fiind contracandidati in cursa democratilor pentru presedintia SUA, in 2016.

La un eveniment in memoria fostului vicepresedinte Walter Mondale, Biden a spus ca l-a sfatuit in privat pe presedintele Barack Obama sa mearga inainte cu raidul impotriva lui bin Laden, dupa ce initial a sfatuit in legatura cu o abordare mai prudenta, la o reuniune a Cabinetului, relateaza CNN.

"I-am spus parerea mea: am crezut ca trebuie sa mearga inainte, dar sa-si urmeze propriile instincte", a precizat Biden.

Noua dezvaluire se distanteaza semnificativ de ce spus Biden la o intalnire a democratilor, in luna ianuarie 2012.

"Domnule presedinte, sugestia mea este 'Nu mergeti (inainte cu atacul - n.red.) '", spunea atunci Biden, potrivit ABC News.

"Imaginati-va cum ar fi fost daca as fi spus, in fata tuturor, nu mergeti sau mergeti, iar decizia sa ar fi fost una diferita. Asa incat niciodata, pe o chestiune dificila, nu spun ce gandesc in cele din urma pana cand nu ajung in Biroul Oval singur cu el", a mai spus Biden, marti.

De asemenea, vicepresedintele american a precizat ca stia informatiile despre locul unde se afla bin Laden inaintea secretarului de stat Hillary Clinton, aflata in functie la momentul evenimentului din 2 mai 2011.

In plus, Joe Biden a mentionat ca in cadrul intalnirii decisive privind soarta lui Osama bin Laden au fost doar doi oameni care si-au sustinut cu desavarsire sfatul dat presedintelui, contrazicand-o pe Hillary Clinton, care a spus anterior ca a sustinut aceasta misiune.

Astfel, fostul director CIA Leon Panetta a fost in favoarea interventiei, in timp ce fostul secretar al Apararii Bob Gates a fost impotriva.

Precizarile vicepresedintelui Statelor Unite vin intr-o perioada in care acesta ia in calcul o confruntare cu fostul secretar american de stat la alegerile prezidentiale din anul 2016, in cursa interna a democratilor, iar Biden ar putea considera declaratiile anterioare despre raid un potential dezavantaj in confruntarea cu fosta Prima Doamna a Americii.

