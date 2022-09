Noua iubită a lui Johnny Depp e chiar avocata lui: aceasta e măritată și e cu 22 de ani mai mică

US Weekely dezvăluie că noua iubită a lui Johnny Depp este avocata lui, o femeie măritată de 37 de ani.

Nu este vorba despre celebra Camille Vasquez, care l-a apărat pe Johnny Depp în procesul cu fosta soție, Amber Heard, ci despre Joelle Rich.

Este o avocată britanică de 37 de ani care l-a reprezentat pe actorul din Pirații din Caraibe într-un proces pierdut contra tabloidului britanic The Sun în 2020.

Joelle Rich este măritată și are doi copii, iar în acest moment s-ar afla în proces de divorț cu soțul ei Jonathan.

Joele Rich este partener la firma Schillings, care îi reprezintă, printre alții, și pe Prințul Harry și pe soția lui Meghan, având venituri estimate la 250 de mii de lire sterline pe an.

