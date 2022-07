Dacia a început testele cu Jogger 1.6 E-Tech, primul model hibrid din istoria mărcii de la Mioveni.

Noua versiune va fi prezentată publicului în luna octombrie 2022, cu ocazia Salonului Auto de la Paris.

În toamna lui 2021, Dacia dezvăluia noul model de familie Jogger, care poate găzdui până la 7 pasageri. Acesta va primi anul viitor o versiune echipată cu sistem de propulsie hibrid E-Tech, preluat de la modelele Megane și Captur, scrie Promotor.

Noua Dacia Jogger este un model de familie polivalent. Are o lungimea specifică unui break, este spațios ca un monovolum și are aspect de SUV. Mașina este construită pe arhitectura CMF-B a Grupului Renault. Modelul autohton are o lungime de 4,55 metri, o lățime de 1,8 metri și o înălțime de 1,6 metri. Ampatamentul măsoară 2,9 metri, în timp ce garda la sol este de 20 de centimetri.

Deocamdată, Jogger este disponibil în două versiuni de motorizare: o unitate pe benzină 1.0 TCe 110 și una 1.0 ECO-G 100 cu alimentare mixtă benzină și GPL.

Ads

Începând cu anul viitor, oferta va include, în premieră pentru un model Dacia, și o versiune cu sistem de propulsie hibridă.

Sistemul de propulsie E-Tech se bazează pe motorul pe benzină de 1,6 litri și este dezvoltat de Alianța Renault-Nissan-Mitsubishi. Unitatea va lucra în combinație cu două motoare electrice, dintre care unul cu rol de starter-generator.

Puterea maximă livrată va fi de 140 CP. Din ansamblu va mai face parte o baterie Litiu-Ion de 1,2 kWh și o transmisie multimodală fără ambreiaj, care va face conexiunile necesare între motoare.

Cu noua motorizare hibridă, până la 80% din timpul de condus în oraș se va putea face în regim complet electric. În același timp, sistemul de propulsie va reduce consumul cu până la 40%.

Din punct de vedere estetic, nu sunt de așteptat mai multe noutăți. Totuși, este posibil ca Dacia să introducă noi culori pentru caroserie și jante cu design modificat care să fie asociate doar cu Jogger Hybrid pentru un plus de personalizare.

Debutul comercial a noului Jogger Hybrid va avea loc în cursul anului 2023. În momentul lansării, modelul autohton va deveni cel mai accesibil automobil hibrid cu 7 locuri de pe piață.

Ads