Americanul care vrea să vadă din nou steagul Rusiei: ”Ridicol!” Reacția ucrainenilor

Retras din activitate din 2023, fostul jucător de tenis John Isner a calificat drept „puţin ridicolă” interzicerea drapelului rusesc în circuit. O opinie care nu i-a plăcut deloc lui Serghei Stahovski, un fost jucător ucrainean aflat în prima linie a frontului.

De câţiva ani, jucătorii ruşi şi bieloruşi joacă sub un steag neutru pe circuitele profesioniste de tenis ATP şi WTA, din cauza invaziei Rusia în Ucraina. Este cazul unor sportivi precym Daniil Medvedev, Andrei Rublev sau Arina Sabalenka.

Americanul John Isner, care s-a retras în 2023, ar dori să se pună capăt interdicţiei de a menţiona naţionalităţile.

"Ar putea ruşii să-şi primească steagul înapoi? A devenit un pic ridicol", a scris fostul jucător pe contul său X în urmă cu câteva zile. Un comentariu văzut de 1,4 milioane de persoane pe reţeaua de socializare.

Acesta a stârnit o reacţie şi din partea fostului jucător ucrainean Serghei Stahovski.

"Dragă John Isner, aş vrea să te invit în Ucraina. După o săptămână aici, poţi să-mi spui chiar tu dacă crezi că sportivii îşi merită steagul înapoi sau nu", a reacţionat pe Instagram sportivul în vârstă de 39 de ani, angajat acum pe linia frontului în ţara sa natală.

"Niciunul dintre jucătorii pe care îi apăraţi nu şi-a exprimat regretul sau nici nu a condamnat invazia Ucrainei", a adăugat Stahovski, postând imagini cu bombardamente pe teritoriul ucrainean. "Poate că acest lucru vă va reîmprospăta memoria. În plus, imaginile pe care le veţi vedea au avut loc în ţara noastră săptămâna trecută".

