Americanul care vrea să vadă din nou steagul Rusiei: ”Ridicol!” Reacția ucrainenilor

Autor: Teodor Serban
Luni, 11 August 2025, ora 14:15
551 citiri
Americanul care vrea să vadă din nou steagul Rusiei: ”Ridicol!” Reacția ucrainenilor
John Isner FOTO X Avantage Tennis

Retras din activitate din 2023, fostul jucător de tenis John Isner a calificat drept „puţin ridicolă” interzicerea drapelului rusesc în circuit. O opinie care nu i-a plăcut deloc lui Serghei Stahovski, un fost jucător ucrainean aflat în prima linie a frontului.

De câţiva ani, jucătorii ruşi şi bieloruşi joacă sub un steag neutru pe circuitele profesioniste de tenis ATP şi WTA, din cauza invaziei Rusia în Ucraina. Este cazul unor sportivi precym Daniil Medvedev, Andrei Rublev sau Arina Sabalenka.

Americanul John Isner, care s-a retras în 2023, ar dori să se pună capăt interdicţiei de a menţiona naţionalităţile.

"Ar putea ruşii să-şi primească steagul înapoi? A devenit un pic ridicol", a scris fostul jucător pe contul său X în urmă cu câteva zile. Un comentariu văzut de 1,4 milioane de persoane pe reţeaua de socializare.

Acesta a stârnit o reacţie şi din partea fostului jucător ucrainean Serghei Stahovski.

"Dragă John Isner, aş vrea să te invit în Ucraina. După o săptămână aici, poţi să-mi spui chiar tu dacă crezi că sportivii îşi merită steagul înapoi sau nu", a reacţionat pe Instagram sportivul în vârstă de 39 de ani, angajat acum pe linia frontului în ţara sa natală.

"Niciunul dintre jucătorii pe care îi apăraţi nu şi-a exprimat regretul sau nici nu a condamnat invazia Ucrainei", a adăugat Stahovski, postând imagini cu bombardamente pe teritoriul ucrainean. "Poate că acest lucru vă va reîmprospăta memoria. În plus, imaginile pe care le veţi vedea au avut loc în ţara noastră săptămâna trecută".

Americanii spun că înțelegerea privind războiul din Ucraina nu-l va mulțumi nici pe Putin, nici pe Zelenski. „Nimeni nu va fi super fericit”
Americanii spun că înțelegerea privind războiul din Ucraina nu-l va mulțumi nici pe Putin, nici pe Zelenski. „Nimeni nu va fi super fericit”
Vicepreședintele american JD Vance a estimat, într-un interviu publicat duminică, 10 august, de postul Fox News, că o soluționare negociată a războiului dintre Rusia și Ucraina nu va putea...
Noi progrese făcute de Rusia în Ucraina. Putin nu oprește atacurile, deși urmează să se vadă cu Trump
Noi progrese făcute de Rusia în Ucraina. Putin nu oprește atacurile, deși urmează să se vadă cu Trump
Ministerul rus al Apărării afirmă că a preluat controlul asupra satului Yablunivka din regiunea Donețk, în estul Ucrainei. Forțele Moscovei au avansat încet prin estul Ucrainei, pe...
#john isner, #Rusia, #steag, #reactie, #Ucraina , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
1.000.000Euro la semnatura pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata sa-l transfere
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a convins de Octavian Popescu si i-a decis soarta dupa meciul cu Unirea Slobozia

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Americanul care vrea să vadă din nou steagul Rusiei: ”Ridicol!” Reacția ucrainenilor
  2. „E cam agresiv. Nu mă pun la mintea lui Șucu. Ştiu şi eu câteva lucruri despre el”. Gino Iorgulescu iese la atac, după ce Șucu i-a cerut demisia
  3. Jaqueline Cristian, la cea mai bună clasare din carieră. Cum arată topul WTA
  4. Gigi Becali s-a spovedit în scandalul momentului: ”Au sărit ca ulii amândoi. Dacă eu sunt american, ei sunt chinezii şi ruşii...”
  5. Amenințat de Gigi Becali, Dan Șucu a cerut o demisie de onoare: ”Se deplasează la palat pentru a pupa inelul”
  6. Meci complicat pentru Carlos Alcaraz la ATP Cincinnati. Alte rezultate
  7. Anamaria Prodan, apel disperat pentru Laurențiu Reghecampf: ”Fă orice să pleci, acolo e moartea!”
  8. Povestea Ștefaniei Uță, marea speranță a atletismului românesc: "Era ca Olive, din Popeye marinarul. Picioare lungi, mâini lungi și foarte haioasă"
  9. Cât costă Goal Line Technology, sistemul care putea să facă lumină în faza controversată de la Craiova
  10. Un nou trofeu pentru FC Barcelona! Lamine Yamal a strălucit la echipa catalană