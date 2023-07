Emisarul special american pentru climă la Beijing într-un moment când impactul climatic e resimțit în mai multe zone pe glob

Schimbarea climatică reprezintă o ”ameninţare la adresa umanităţii” care necesită un nou tip de cooperare între China şi Statele Unite, în pofida diferendelor, a declarat, marţi, la Beijing, emisarul special american pentru climă, John Kerry, relatează AFP.

John Kerry, care a sosit duminică în China, s-a întâlnit marţi cu şeful diplomaţiei chineze Wang Yi, în timp ce cei doi principali poluatori ai planetei încearcă să reînnoiască dialogul după luni de răcire a relaţiilor diplomatice.

Cei doi responsabili şi-au strâns mâna şi au schimbat câteva cuvinte înainte de a începe o întrevedere la Palatul Poporului, o clădire impunătoare care domină Piaţa Tiananmen, notează AFP.

“@ClimateEnvoy John Kerry believes we need to cooperate with China when it comes to climate change. It’s a bit like believing Bernie Madoff is an ethical business partner. The CCP exploits his naïveté to advance their authoritarian agenda.” — Chairman @RepGallagher pic.twitter.com/ZbDDEgJ0qe