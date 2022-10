Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby spune că avertismentul lui Biden cu privire la amenințarea unui atac nuclear din partea Rusiei nu s-a bazat pe informații noi.

Kirby a înlăturat îngrijorările cu privire la o amenințare nucleară iminentă din partea Rusiei, la câteva zile după ce Joe Biden a avertizat despre un potențial „armagedon” nuclear, scrie The Guardian.

Vorbind la o strângere de fonduri pentru democrați săptămâna aceasta, Biden a vorbit direct despre amenințarea unui atac nuclear din partea Rusiei. „Nu ne-am confruntat cu perspectiva armaghedonului de la Kennedy și criza rachetelor din Cuba”, a spus președintele. El a adăugat că liderul rus Vladimir Putin „nu glumește atunci când vorbește despre potențiala utilizare a armelor nucleare tactice sau a armelor biologice sau chimice, deoarece armata sa are, s-ar putea spune, performanțe semnificative” după invadarea Ucrainei la începutul acestui an.

U.S. has not “seen anything that would give us pause to reconsider our own strategic nuclear posture” following Putin’s threats in Ukraine, NSC spokesman Kirby tells @MarthaRaddatz.

“We don’t have any indication that he has made that kind of decision.” https://t.co/OpYwwOBhrk pic.twitter.com/RHNNlj06Ar