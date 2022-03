Înalt oficial de la Pentagon, despre eșecul strategic al Kremlinului în Ucraina. Ce crede amiralul Kirby că se întâmplă cu armata rusă

Amiralul John Kirby, secretar de presă al Pentagonului, a făcut în seara zilei de luni, 7 martie, aprecieri despre situația conflictului din Ucraina.

Rapoartele de pe teren indică faptul că forțele ruse au înaintat extrem de puțin în teren în ultimele 72 de ore în tentativa de a cuceri mari orașe din Ucraina.

Kirby este de părere că tocmai "impotența" în a atinge ținta atacului determină Rusia să bombardeze sălbatic ținte civile.

„Ceea ce credem noi că se întâmplă este că, pe măsură ce rușii continuă să fie frustrați și să încetinească - și chiar nu au făcut niciun progres demn de remarcat în ultimele zile - ei continuă să se bazeze acum mai mult decât oricând pe ceea ce am putea numi bombardamente cu rază lungă de acțiune”, a declarat John Kirby în cadrul unei conferințe de presă.

Kirby: "What we believe is happening, as the Russians continue to get frustrated and slow down -- and they really haven't made any noteworthy progress in the last few days -- they continue to rely now more on what we would call long-range fires" pic.twitter.com/6qlBlMB6s5