Actorul american John Malkovich va urca joi şi vineri pe scena Teatrului Naţional din Timişoara

Celebrul actor John Malkovich va urca joi, 20 iulie, şi vineri pe scena Teatrului Naţional din Timişoara, unde va juca în piesa ''Comedie infernală''.

Vor fi trei reprezentaţii, pe 20 iulie, de la ora 19,00, şi pe 21 iulie, de la orele 16,00 şi 19,00.

''Teatrul Naţional din Timişoara continuă Anotimpurile FEST-FDR cu un eveniment unic, o premieră absolută pentru Timişoara şi un moment de vârf al Capitalei Europene a Culturii. 'Comedie infernală' este un spectacol pe care autorul său, Michael Sturminger, care semnează şi regia artistică, l-a scris special pentru celebrul actor, construind un dialog între limbajul vorbit şi cel cântat, iar universul sonor este punctat de muzica lui Vivaldi, Mozart, Beethoven, Haydn, Weber, Gluck şi Boccherini şi susţinut de sopranele Susanne Langbein şi Chen Reiss şi de renumita orchestră Wiener Akademie Orchester, dirijată de Martin Haselbock, creator al conceptului muzical al spectacolului'', arată organizatorii.

Actorul a ajuns marţi seara la Timişoara, cu o cursă care a aterizat pe Aeroportul Internaţional "Traian Vuia".

Dublu nominalizat la Oscar, la Globul de Aur şi pentru premiile BAFTA, actorul american John Malkovich a jucat în numeroase filme cu impact la nivel mondial. Printre acestea se află Dangerous Liaisons / Legături primejdioase sau Being John Malkovich, unde îşi interpretează propriul personaj. Actorul american îşi construieşte cariera şi prin alte filme celebre: The Iron Mask / Omul cu masca de fier, Empire of the Sun / Imperiul soarelui, The Sheltering Sky / Ceai în Sahara, Death of a Salesman / Moartea unui comis voiajor sau Of Mice and Men / Despre oameni şi şoareci. Personajul său din Con Air / Avionul condamnaţilor, Cyrus "The Virus", este cunoscut ca fiind unul dintre cele mai impresionante personaje negative ale cinematografiei celei de-a doua jumătăţi a secolului al XX-lea.

Ads

The Infernal Comedy este un spectacol pe care autorul său, Michael Sturminger, care semnează şi regia artistică, l-a scris special pentru celebrul actor, construind un dialog între limbajul vorbit şi cel cântat, universul sonor - punctat de muzica lui Vivialdi, Mozart, Beethoven, Haydn, Weber, Gluck şi Boccherini - fiind susţinut de sopranele Susanne Langbein şi Chen Reiss şi de renumita orchestră Wiener Akademie Orchester, dirijată de Martin Haselbock, creator al conceptului muzical al spectacolului. The Infernal Comedy s-a jucat în peste 150 de săli de spectacol din întreaga lume, în ţări de pe trei continente.

Spectacolul este prezentat în cadrul Anotimpurilor FEST-FDR, parte din traseul Vocile oraşului / Atelierul Identitate din cadrul Programului Cultural "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii 2023" şi este finanţat din fonduri private.

Ads