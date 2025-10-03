Cum a aflat John Malkovich că este 43% român. "Aproape deloc evreu, deloc african. Restul era ceh" VIDEO

Joi, 02 Octombrie 2025, ora 23:55
Actorul american John Malkovich FOTO X/@cinepop

Celebrul actor american John Malkovich a dezvăluit, într-un interviu, că are origini românești. În urma unui test ADN, starul de la Hollywood a aflat că aproape jumătate din moștenirea sa genetică este românească, restul fiind cehă.

„Sora mea și cu mine am făcut un test ADN. Cred că era prin National Geographic. Chiar nu-mi mai amintesc. Nu era ceva care să mă preocupe sau să mă intereseze prea tare. Dar a ieșit că sunt 43% român. Aproape deloc evreu, deloc african. Restul era ceh”, a declarat Malkovich.

Starul american va putea fi văzut în această toamnă pe marile ecrane, în filmul „Cravata Galbenă”, regizat chiar de fiul lui Sergiu Celibidache. El îl interpretează pe celebrul dirijor și compozitor român, iar pelicula va fi lansată în cinematografele din România în luna noiembrie, scrie Adevărul.

John Malkovich a jucat, de-a lungul prodigioasei sale cariere în numeroase producții de succes, atât în cinematografie, cât și pe platformele de streaming.

Printre cele mai apreciate roluri ale sale se numără cele din „Legături periculoase”, „În mintea lui John Malkovich”, „Oameni și șoareci” și miniseria „Noul Papă”, mai scrie sursa citată.

