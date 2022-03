Fidel Castro: McCain minte si este lipsit de etica

Fidel Castro l-a acuzat pe candidatul republican la alegerile prezidentiale americane John McCain ca "minte" si ca este "lipsit de etica". Asta dupa ce a afirmat ca mai multi cubanezi foloseau tortura in Vietnam, potrivit unui articol publicat luni de presa oficiala cubaneza, transmite AFP.

"Acuzatia sa vizand revolutionarii internationali cubanezi, folosirea prenumelui Fidel pentru a-l identifica pe unul dintre ei, capabil sa "tortureze pana la moarte un prizonier, denota o lipsa totala de etica", afirma liderul cubanez in prima parte a unei noi serii de articole publicate de cotidianul Granma.

Fidel Castro a amintit ca avionul lui McCain a fost doborat deasupra capitalei vietnameze Hanoi, in octombrie 1967. "Anii de inchisoare" din Vietnam si "ranile pe care le-a suferit in urma atacurilor sale de la Hanoi nu il scutesc de datoria morala de a spune adevarul", subliniaza liderul cubanez, facand referire la memoriile lui John McCain, publicate in 1999 sub titlul "Credinta stramosilor mei" (Faith of my fathers).

Castro, in varsta de 81 de ani, a fost nevoit sa renunte temporar la putere in ultimele 18 luni, din cauza unei interventii chirurgicale grave. El a asigurat ca nu s-a mai pronuntat niciodata in legatura cu viata candidatilor la alegerile prezidentiale din Statele Unite.

"De ce de aceasta data? McCain afirma ca unii dintre colegii sai au fost torturati de agenti cubanezi in Vietnam. Sustinatorii si expertii sai in publicitate sustin ca McCain insusi a fost toturat in mod frecvent de cubanezi", a scris el.

Liderul cubanez il provoaca pe candidatul republican sa ii arate "unul singur dintre cei peste 1.000 de prizonieri" capturati in Cuba dupa esecul debarcarii anti-Castro din Golful Porcilor, desfasurata de americani in 1961, "care sa fi fost torturat".

