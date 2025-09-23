McCain foloseste in campanie imagini de cand era prizonier in Vietnam

Arhiva nationala a Frantei a difuzat recent un documentar realizat de un reporter francez cu candidatul republican la presedintia SUA, John McCain, din perioada in care acesta a fost prizonier in Vietnam.

Documentarul il prezinta pe McCain ca pe un erou, imaginile aratand publicului un tanar extrem de emotionat care ii spune sotiei sale cat de mult o iubeste, informeaza Sky News .

McCain ii povesteste reporterului francez despre cum momentul in care a fost doborat in Hanoi in 1967 si cum s-a parasutat intr-un lac. "Zburam deasupra orasului Hanoi, bombardam, cand am fost lovit de o racheta", povesteste McCain, adaugand ca, dupa ce a cazut in lac, a fost luat si dus la spital, unde era cat pe ce sa moara din cauza ranilor suferite, dar recunoaste ca a fost tratat bine de vietnamezii care l-au capturat.

Interviul a fost realizat de reporterul francez Francois Chalais si a fost difuzat prima data in emisiunea Panorama in ianuarie 1968.

Difuzarea acestui documentar dupa patru decenii de la realizarea lui a starnit si un scandal in Franta, unde vaduva jurnalistului, Mei Chen Chalais, a cerut avocatilor lui McCain sa ii plateasca drepturi de autor in Franta si SUA pentru folosirea neautorizata a imaginilor, dupa ce pe site-ul de campanie al candidatului republican au fost postate cateva secvente din acest interviu.

Ads