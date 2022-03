Mitt Romney il sustine pe "eroul" McCain

Fostul candidat la investitura republicana pentru alegerile prezidentiale Mitt Romney a anuntat joi ca il sustine pe fostul sau rival John McCain, "un adevarat rerou american" si "omul capabil sa conduca tara intr-o perioada periculosa", din punctul sau de vedere, transmite AFP.

"Eu am parerile mele, el le are pe ale sale, dar ca partid suntem uniti", a declarat Romney intr-o conferinta de presa comuna cu senatorul de Arizona, sustinuta la Boston, in capitala statului Massachusetts.

Mitt Romney, a carui campanie s-a adresat in special aripii conservatoare a Partidul Republican, a anuntat in 7 februarie ca se retrage din cursa pentru Casa Alba.

Sustinerea celor 291 de delegati ai sai, carora le-a cerut sa il voteze pe fostul sau adversar, i-ar putea permite lui McCain, creditat cu pana la 825 de delegati, potrivit site-ului RealClearPolitics sa se apropie de pragul de 1.191 de delegati necesari pentru a-si asigura investitura.

Sustinerea lui Romney se inscrie si in contextul in care McCain incearca sa obtina voturile aripii conservatoare a formatiunii sale, care este inca sceptica.

Principalul sau contracandidat, fostul guvernator baptist de Arkansas Mike Huckabee, creditat cu numai 240 de delegati, a reactionat la aceasta noua alianta anuntand ca ramane in cursa.

"Le datorez (sustinatorilor mei - n.red.) sa ma lupt in continuare pana cand va obtine cineva 1.191 de delegati", a declarat pentru CNN fostul pastor, foarte popular in randul crestini evanghelici.

Saptamana trecuta, Romney a anuntat ca retragerea sa viza sa evite amanarea lansarii fazei finale a campaniei republicane, pentru a permite candidatului partidului sa se pregateasca mai bine pentru a-l infrunta pe candidatul democrat in luna noiembrie.

"Deocamdata democratii se lupta - sa ne unim in tabara noastra", a declarat el in 7 februarie. "Vreau sa fiu sigur ca vom avea un candidat care sa se bucure de sustinerea intregului partid", a adaugat el.

"Aceasta persoana trebuie sa fie viitorul presedinte al Statelor Unite, nu Barack Obama sau Hillary Clinton", a subliniat fostul candidat.

Romney, fost om de afaceri care s-a imbogatit din afacerile cu capital de risc, a fost cel mai periculos concurent pentru McCain, iesind invingator in primarele din 10 state, printre care Michigan, afectat de criza economica.

Dezavantajat de religia sa mormona in ochii unor crestini evanghelici, el a afisat o pozitia utraconservatoare in problemele sociale, ca imigratia, o pozitie dura in ceea ce priveste politica externa si una ortodoxa in chestiunile economice. Romney a devenit cunoscut in 2002, cand a gestionat cu succes Jocurile Olimpice de iarna de la Salt Lake City.

Relatiile dintre McCain si Romney sunt extrem de reci, iar conferinta de presa nu a fost marcata de nici cea mai mica urma de afectiune.

"Exista subiecte precise in legatura in care eu si Romney nu suntem de acord, dar impartasim o filozofie comuna, un scop comun, un ansamblu de principii comun care ne ghideaza partidul: impozite mai mici, securitatea nationala mai puternica", a afirmat McCain.

