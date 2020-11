Moscova spune ca una dintre navele sale a izgonit distrugatorul american USS John McCain din apele rusesti

"Fals", spun americanii

Moscova afirma ca distrugatorul rusesc Amiral Vinogradov a avertizat verbal nava marinei SUA si a amenintat ca va intra direct in ea pentru a o forta sa paraseasca zona.Nava americana s-a intors imediat in apele neutre dupa ce a fost avertizata, potrivit unui comunicat al ministerului rus apararii.Moscova spune ca nava sa, ce face parte din flota din Pacific, o urmarea pe cea americana cand ar fi incalcat apele teritoriale ale Rusiei.Incidentul a avut loc in Golful Petru cel Mare, iar Amiral Vinogradov a continuat sa urmareasca manevrele USS John McCain si dupa incident, a mai spus Moscova.Marina americana a spus, insa, ca nava de razboi a fost in apele internationale tot timpul, efectuand o operatiune de "navigatie libera" pentru a-si sublinia drepturile maritime."Statele Unite nu se vor lasa niciodata intimidate si nici nu vor fi fortate sa accepte drepturi maritime ilegitime, precum cele facute de Federatia rusa", a declarat un purtator de cuvant al Flotei a 7-a."Declaratia Federatiei Ruse despre misiune este falsa. USS John S. McCain nu a fost 'expulzat' din teritoriul niciunui stat", a adaugat acesta.