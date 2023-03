Un film cu peste 100 de morți a generat încasări record chiar de la debut

A patra parte din saga "John Wick" a studiourilor Lionsgate a făcut furori la box office-ul nord-american, acumulând 73,5 milioane de dolari între vineri şi duminică, potrivit Exhibitor Relations.

"O lansare superbă", a spus expertul David A. Gross, precizând că fiecare continuare "John Wick" a reuşit să o depăşească pe predecesoarea.

Criticii au fost elogioşi la adresa filmului pentru care Keanu Reeves este din nou cap de afiş, ca asasin care luptă cu o grupare criminală internaţională, deși sunt voci care spun că numărul mare de morţi (mai mult de 100 de morţi în timpul filmului) este puţin prea exagerat.

"John Wick: Chapter 4" îi datorează mare parte din coregrafie regizorului Chad Stahelski, şi el fost cascador. Alături de Keanu Reeves figurează Donnie Yen, Bill Skarsgard şi Laurence Fishburne.

Pe locul doi în clasament, se află filmul studiourilor DC "Shazam! Fury of the Gods" care nu a strâns decât 9,7 milioane de dolari pentru a doua săptămână. Potrivit revistei Variety, cifra reprezintă "una dintre cele mai proaste afluenţe pentru un film recent cu supereroi".

În top urmează noul episod din saga "Scream", "Scream VI", cu încasări de 8,4 milioane de dolari.

Filmul "Creed III", din universul "Rocky", este pe locul patru, cu venituri de 8,4 milioane de dolari pentru a patra săptămână în cinematografe.

Pe locul cinci, în coborâre faţă de weekendul trecut, thrillerul ştiinţifico-fantastic "65", cu 3,3 milioane de dolari. Adam Driver este actorul principal al acestei poveşti.

Clasamentul este completat de "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" (2,4 milioane de dolari), "Crazy Bear" (2,1 milioane de dolari), "Jesus Revolution" (2 milioane de dolari), "Champions" (1,5 milioane de dolari), "Avatar: The Way of Water" (1,4 milioane de dolari).

