Motivul pentru care alegerea filmului de deschidere de la Festivalul de la Cannes stârnește controverse

Decizia de a deschide ediţia din acest a Festivalului de Film de la Cannes (16-27 mai) cu „Jeanne du Barry” de Maïwenn, cu Johnny Depp în rolul principal, a atras multe critici.

Unii cred că nu era necesar să evidenţieze vedeta decăzută care a fost acuzată de violenţă domestică de fosta sa soţie, Amber Heard.

Delegatul general Thierry Frémaux afirmă, într-un interviu pentru Variety, că „filmul lui Maïwenn nu este o alegere controversată”. Potrivit acestuia, dacă lui „Johnny Depp i s-ar fi interzis să lucreze, totul ar fi fost diferit. Dar nu este cazul. Totul depinde de justiţie, iar Johnny Depp a câştigat procesul. Şi filmul nu este despre Johnny Depp”.

Thierry Frémaux a mai declarat pentru Deadline: „Filmul este un adevărat succes, iar Johnny Depp este magnific în rolul Ludovic al XV-lea. Spune ceva despre locul femeii în istorie şi despre relaţia femeilor cu regele”.

Şi Thierry Frémaux conchide: „Jeanne du Barry este un film magnific, iar Maïwenn face parte din istoria festivalului”. Filmul, care urmăreşte viaţa ultimei preferate a lui Ludovic al XV-lea, va fi lansat în cinematografe pe 16 mai, în acelaşi timp cu prezentarea sa la Cannes.

În selecţia oficială la Cannes „sunt filme de cinema”, a anunţat Frémaux.

În afara competiţiei vor fi proiectate filmele: „Killers of the Flower Moon”, de Martin Scorsese, „The Idol”, de Sam Levinson, „Cobweb”, de Kim Jee-woon şi „Indiana Jones and the Dial of Destiny” de James Mangold.

Cea de-a cincea parte din aventurile lui Indiana Jones, „Dial of Destiny”, va avea premiera pe 18 mai.

Credinciosul Pedro Almodovar a primit şi el biletul la Cannes, cu un scurtmetraj sub formă de „western queer”. „Strange Way of Life” spune povestea unui fermier, Silva, interpretat de Pedro Pascal, şi a unui şerif, interpretat de Ethan Hawke.