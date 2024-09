Apariție surpriză a lui Johnny Depp într-un spital in Spania. Reacția copiilor VIDEO

Actorul american Johnny Depp, îmbrăcat în costumul său din „Piraţii din Caraibe”, le-a făcut o surpriză copiilor aflaţi într-un spital din Spania. Actorul se află în Spania pentru a participa la Festivalul de Film de la San Sebastian.

Starul de la Hollywood a reintrat în pielea personajului căpitanul Jack Sparrow spre încântarea copiilor de la Spitalul Universitar Donostia din Spania.

Johnny Depp demostrando una vez más la gran persona que es. Ha visitado hoy disfrazado del capitán Jack Sparrow a pacientes ingresados de las plantas de Pediatría y Oncología en el Hospital de Donostia. Mis respetos. pic.twitter.com/OMuquh3rXc — El Profeta (@EiProfeta) September 26, 2024

Filmul „Modi – Three Days On The Wing Of Madness”, regizat de Depp, a avut premiera marţi în cadrul festivalului de film.

Potrivit postărilor de pe reţelele sociale, Depp a interacţionat cu pacienţii şi s-a pozat alături de fanii tineri.

Johnny Depp ha vuelto hoy a ser Jack Sparrow para visitar a niños enfermos del hospital de Donostia. Un gran gesto. pic.twitter.com/Lem2kiJD3S — El Profeta (@EiProfeta) September 26, 2024

„Din partea întregului personal al Spitalului Universitar Donostia, am dori să ne exprimăm recunoştinţa infinită faţă de Johnny Depp, pentru timpul acordat, pentru sprijinul şi energia lui”, a transmis spitalul pe reţeaua socială X.

Nu este prima dată când Depp, în vârstă de 61 de ani, vizitează copii aflaţi în spital îmbrăcat în costumul purtat în celebra serie de filme „Piraţii din Caraibe”.

Depp a descris cele nouă zile petrecute în 2007 într-un spital din Londra de fiica sa Lily-Rose, diagnosticată cu insuficienţă renală cauzată de intoxicaţia cu E.coli, drept „cea mai neagră perioadă din viaţa” lui

”Perioada când fiica mea a fost bolnavă a fost cea mai neagră din viața mea. Am făcut întotdeauna vizitele acestea, dar după acea experiență au devenit din ce în ce mai importante. Copiii aceștia sunt atât de curajoși și să aduc un zâmbet sau un chicot pentru părinți înseamnă totul pentru mine”, a declarat atunci actorul.

Ediţia din acest an a Festivalului Internaţional de Film de la San Sebastian se desfăşoară în perioada 20-28 septembrie.

