Premierul britanic a efectuat vineri o vizită surpriză la Kiev. Boris Johnson s-a întâlnit cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Vizita pemierului Boris Johnson are loc la o zi după prezența în Capitala Ucrainei a cancelarului Germaniei Olaf Scholz, a președintelul francez Emmanuele Macron, a premierului italian Mario Draghi și a președintelui Klaus Iohannis.

Premierul britanic și-a anulat în ultimul moment o vizită planificată la un summit la Doncaster, unde urma să țină un discurs în fața parlamentarilor conservatori și a consilierilor locali din nordul Angliei.

He is in Ukraine again @BorisJohnson @ZelenskyyUa pic.twitter.com/qqsnNIaRjE