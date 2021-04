Primele 60.000 de doze de vaccin Johnson&Johnson vor ajunge in Romania in 15 aprilie. Serul, distribuit medicilor de familie si centrelor mobile

Serul care se administreaza in doza unica va fi livrat cabinetelor medicilor de familie sau unor centre de vaccinare mobile, care vor ajunge in zonele indepartate, unde nu exista dispensare sau medici de familie. O veste foarte buna: astazi am fost anuntati de faptul ca acest vaccin va sosi cu cateva zile mai repede in Romania. Practic, va sosi pe 15 aprilie, saptamana viitoare, joi, 60.000 de doze. Reamintesc faptul ca e un vaccin care se administreaza intr-o singura doza", a anuntat Andrei Baciu, vineri seara, la Digi 24.El a mentionat ca acest ser, care nu necesita pastrare in conditii speciale, va fi repartizat catre cabinetele medicilor de familie care intra in campania de vaccinare, dar si in centrele mobile. Andrei Baciu a explicat ca aceste centre mobile de vaccinare sunt diferite de echipele mobile. Echipele mobile functioneaza in jurul centrelor de vaccinare , centrele mobile - vorbim de containere care se duc in localitati unde nu exista medic de familie, nu exista un dispensar, de obicei localitati indepartate. Practic, un astfel de centru poate sa vaccineze, am calculat noi, cel putin 96 de persoane pe zi, aloca aceste tipuri de vaccin monodoza care, practic, nu mai trebuie sa revizitezi respectiva comuna si sa risti ca sa nu gasesti pe cineva pe care l-ai vaccinat cu prima doza", a explicat Baciu. Oficialul din Ministerul Sanatatii a explicat ca nu exista o asociere intre imunizarea cu acest vaccin si evenimente trombo-embolice, el subliniind ca "balanta de beneficii-riscuri este favorabila".