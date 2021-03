Ministerul Sanatatii explica cum functioneaza vaccinul Johnson & Johnson. Serul va ajunge in Romania, in luna aprilie

"Vaccinul dezvoltat de Janssen, divizia farmaceutica a companiei Johnson & Johnson utilizeaza un adenovirus inofensiv, care nu se poate inmulti (replica) in organismul uman. Aceasta tehnologie bazata pe adenovirusuri prelucrate pentru a nu se replica este cercetata de mult timp, iar un vaccin similar, impotriva Ebola, produs tot de Janssen, este aprobat pentru utilizare din 2019. Janssen foloseste un adenovirus denumit Adenovirusul 26 , care a fost modificat pentru a contine informatia necesara producerii proteinei spike (cea care se gaseste pe suprafata virusului SARS-CoV-2). Odata ce vaccinul este administrat, adenovirusul furnizeaza aceasta informatie catre celulele umane, care incep sa produca proteina spike", arata, joi seara, Ministerul Sanatatii, intr-o postare pe Facebook Potrivit Ministerului, sistemul imunitar al persoanei va trata aceasta proteina spike ca fiind straina si va produce un raspuns imun - anticorpi si celule T - impotriva sa."Daca persoana vaccinata intra in contact cu virusul SARS-CoV-2, sistemul imunitar il va recunoaste si va fi pregatit sa-l atace: anticorpii si celulele T vor lucra impreuna pentru a elimina virusul, protejand astfel organismul impotriva COVID-19", a mai transmis MInisterul Sanatatii.Acest vaccin se administreaza intr-o singura doza. Conform studiului clinic care a stat la baza aprobarii sale, o singura doza este suficienta pentru a reduce semnificativ numarul cazurilor simptomatice de COVID-19. Uniunea Europeana a autorizat, in 11 martie, utilizarea vaccinului impotriva covid-19 al laboratorului american Johnson & Johnson. Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita , a anuntat ca Romania va primi prima transa din acest vaccin in a doua jumatate a lunii aprilie.