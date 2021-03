Dupa ce a aprobat vaccinul Pfizer/BioNTech in decembrie, apoi Moderna in ianuarie, Agentia Elvetiana pentru Medicamente a autorizat acest al treilea vaccin pentru persoanele cu varsta de 18 ani si peste. Fabricat de Janssen-Cilag, o filiala a laboratorului Johnson & Johnson , acest vaccin este administrat o singura data si poate fi depozitat sub forma inghetata la o temperatura de -25 grade Celsius pana la -15 grade C si transportat congelat sau decongelat la o temperatura intre 2 grade C si 8 grade C. Apoi, poate ramane pana la trei luni in frigider. Vaccinul este realizat pe baza de adenovirus uman si este 64,2% eficient la cei cu varste cuprinse intre 18 si 64 de ani si 82,4% la persoanele cu varsta de 65 de ani si peste in termen de 14 zile de la vaccinare. Face posibila prevenirea formelor grave si critice de Covid-19 cu aproape 85%.