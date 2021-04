Agentia Europeana a Medicamentului: Vaccinarea cu serul Johnson&Johnson are ca "efect secundar foarte rar" formarea unor unor cheaguri de sange

Acestea sunt considerate "efecte foarte rare ale vaccinului" laboratorului american, relateaza The Associated Press. Johnson&Johnson si-a oprit saptamana trecuta desfasurarea vaccinului in Europa, dupa ce Agentia americana a medicamentuui (FDA) a oprit temporar vaccinarea cu acest vaccin , din cauza descoperirii a sase cazuri de formare a unor cheaguri de sange si unui deces, dupa vaccinarea a aproape sapte milioane de oameni.EMA a reafrmat astfel ca vaccinul Janssen, o filiala a Johnson&Johnson, este sigur si eficient. Insa stabileste ca formarea unor cheaguri de sange este necesar sa fie adaugata estectelor secundare rare ale acestui vaccin. Johnson&Johnson urma sa livreze UE 55 de milioane de doze de vaccin in al doilea trimestru.EMA precizeaza ca analizeaza toate probele din Statele Unite, cu privire la opt cazuri grave si rare, inclusiv unul mortal, de formarea a unor cheaguri de sange si o scadere a nivelului trombocitelor. 60.000 de doze de vaccin Johnson&Johnson au ajuns saptamana trecuta in Romania si au fost, deocamdata, stocate in depozit.Cu o zi inainte gigantul farmaceutic a anuntat suspendarea distribuirii acestui ser in Uniunea Europeana