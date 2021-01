Fauci: Informatii despre eficienta vaccinului anti-Covid dezvoltat de Johnson & Johnson, asteptate in doua saptamani

Intr-o conferinta sustinuta vineri seara, el a spus: "Nu vreau sa le-o iau inainte, dar trebuie sa va spun ca as fi surprins daca va dura mai mult de doua saptamani de acum ca datele sa fie analizate si o decizie sa fie luata"."Informatiile vor fi analizate in modul cunoscut, la fel cum le-am analizat cu Moderna si Pfizer", a adaugat imunologul, director al National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Institutul National american pentru Alergii si Boli Infectioase).Vaccinurile dezvoltate de Pfizer si Moderna au primit aprobare pentru utilizare de urgenta din partea FDA (Food and Drug Administration) in luna decembrie 2020.Johnson & Johnson este asteptat sa fie a treia companie care aplica pentru o aprobare in SUA.Statele Unite reprezinta cea mai afectata natiune, cu peste 24,8 milioane de contaminari cu SARS-CoV-2 si mai mult de 414.000 de decese asociate.La nivel mondial, de la descoperirea noului coronavirus, la finalul anului 2019, in Wuhan ( China ), au fost inregistrate mai mult de 98,1 milioane de cazuri si 2,1 milioane de decese asociate, potrivit datelor compilate de Universitatea Johns Hopkins.Anyony Fauci, directorul Institutului National pentru Boli Infectioase si Alergii din Statele Unite, a declarat la inceputul saptamanii ca obiectivul presedintelui Joe Biden de a livra 100 de milioane de doze de vaccinuri pentru Covid-19 in primele 100 de zile ale presedintiei sale "este absolut posibil". Presedintele american, Joe Biden , a anuntat joi, 21 ianuarie, ca orice persoana care ajunge cu avionul in Statele Unite va fi obligata de acum inainte sa intre in carantina.CITESTE SI: