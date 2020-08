UE rezerva 400 de milioane de doze ale viitorului vaccin anti-COVID-19 al companiei Johnson & Johnson

Discutiile exploratorii intre Comisie si Johnson & Johnson, care s-au incheiat vineri, au ca scop stabilirea unui cadru in vederea unei prime achizitii de 200 de milioane de doze, care ar putea fi urmata de o a doua achizitie pentru o cantitate similara de doze, conform unui comunicat al Comisiei.Contractul avut in vedere urmeaza sa fie negociat de Comisie si compania americana.Executivul european "continua discutii intense" cu alti producatori de vaccinuri, se mai arata in comunicat.Pe 31 iulie, Comisia Europeana a anuntat ca a rezervat 300 de milioane de doze ale unui potential vaccin produs de laboratorul francez Sanofi."Viata cetatenilor si a economiei noastre necesita un vaccin sigur si eficient impotriva coronavirusului. Discutiile de astazi ne apropie de acest obiectiv", a declarat presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen , citata in comunicat.La jumatatea lunii iunie, Comisia Europeana a publicat o "strategie pentru vaccinuri". Acest plan de actiune prevede semnarea unor " contracte de achizitie in avans" cu producatorii de vaccinuri, finantate prin instrumentul pentru sprijin de urgenta creat in perioada crizei, care are un buget de aproximativ 2.4 miliarde de euro. Obiectivul este de a "asigura o productie suficienta de vaccinuri in UE" si "o aprovizionare suficienta a statelor membre"