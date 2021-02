Un al patrulea vaccin anti-COVID ar putea fi aprobat in Uniunea Europeana. Johnson & Johnson a depus cerere de autorizare

Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a anuntat marti, 16 februarie, ca o decizie este asteptata in martie, scrie AFP.Acest vaccin cu injectie unica ar fi al patrulea aprobat in Uniunea Europeana daca primeste unda verde de la Agentia cu sediul in Amsterdam."EMA a primit cerere de autorizare de punere pe piata a vaccinului contra Covid-19 dezvoltat de Janssen-Cilag International N.V..", a indicat Agentia, facand referire la filiala europeana a Johnson & Johnson.Expertii europeni "ar putea emite o parere la mijlocul lui martie, cu conditia ca datele companiei cu privire la eficienta, siguranta si calitate a vaccinului sa fie suficient de complete si convingatoare", potrivit EMA.Vaccinul Johnson & Johnson a fost supus unei evaluari continue de EMA de la 1 decembrie.Cele trei vaccinuri autorizate pana in prezent pe piata europeana sunt cele de la AstraZeneca, Pfizer/BioNTech si Moderna. Comisia Europeana a comandat 200 de milioane de doze de vaccin Johnson & Johnson, cu o optiune pentru 200 de milioane in plus. 100 de milioane de doze trebuie sa fie livrate de acum pana in iunie daca vaccinul este autorizat.