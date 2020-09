Un vaccin impotriva COVID-19, testat in Spitalul la Paz din Madrid pe 150 de voluntari incepand de saptamana viitoare

Este vorba despre primele teste clinice in Spania, cea mai afectata tara din Europa de pandemie, care inregistreaza peste 500.000 de contaminari cu noul coronavirus , relateaza Euronews. "Sunt mai multe tipuri de motivatie", declara coordonatorul cercetarii la Spitalul La Paz din Madrid, Alberto Borobia, "insa multi voluntari au peste 65 de ani sau prezinta un profil cu risc si au decis sa participe la aceste teste, pentru a se vaccina cat mai rapid posibil si a se proteja odata cu apropierea iernii".Aceste teste clinice din faza 2 vizeaza 150 de voluntari in Spania, in urma incheierii cu succes a fazei 1 in Statele Unite si Belgia. Insa rezultatele urmeaza sa fie cunoacute catre sfarsitul anului."Faptul ca dispunem de date referitoare la populatia tarii noastre va fi foarte important in privinta analizei", continua el, "pentru a dovedi eficienta vaccinului si a-i cunoaste interactiunile". Aproape 140 de vaccinuri impotriva covid-19 sunt in curs de elaborare in lume, potrivit unui jurnalist de la Euronews, Jaime Velazquez.Treizeci dintre ele sunt testate pe oameni, insa, potrivit cercetatorilor, numai zece ar urma sa se dovedeasca eficiente. De obicei, sunt necesari ani de zile in vederea dezvoltarii unui vaccin sigur, insa, de aceasta data, unele ar putea fi disponibile inca de anul viitor, potrivit jurnalistului.Britanicii de la AstraZeneca dezvolta, in prezent, un vaccin-candidat. Teste clinice sunt in curs la Oxford, in Regatul Unit. Madridul a comandat deja 30 de milioane de doze din acest vaccin, care ar putea fi comercializat in decembrie, in cazul in care studiile se dovedesc concludente.Joan Pons s-a oferit sa participe voluntar in testele clinice. Un infirmier la terapie intensiva, el a vazut de aproape boala, dupa ce s-a aflat in primavara in prima linie, la fel ca alti membri ai personalului medical."In cazuri cu totul exceptionale, vaccinul poate conduce la un soc anafilactic", spune Joan Pons, un infirmier si voluntar in cadrul testului clinic al vaccinului."Mi-a inghetat sangele cand am citit si semnat asta, dar ai de ales? Fara voluntari nu exista vaccin. Iar fara vaccin, virusul va continua sa circule printre noi. Mi-am spus: nu se poate asa, trebuie sa terminam cu coronavirusul intr-un fel sau altul".Bilantul victimelor pandemiei covid-19 a crescut la 900 000 de morti in lume, iar India, Brazilia si Statele Unite inregistreaza cele mai muste decese.