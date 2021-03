Vaccinul Johnson & Johnson ar putea fi aprobat in Uniunea Europeana in 11 martie

Autorizat in Statele Unite

"Se asteapta ca Comitetul EMA pentru produse medicamentoase de uz uman sa isi dea recomandarea pentru vaccinul Covid-19 de la Janssen (filiala europeana a J&J) pe 11 martie", in cadrul unei sedinte speciale, a declarat agentia pe Twitter in Amsterdam, potrivit Hotnews.ro Vaccinul de la Johnson&Johnson, primul vaccin din lume care va fi administrat printr-o singura doza, a fost aprobat oficial in regim de urgenta de FDA in Statele Unite ale Americii.Compania Johnson&Johnson va livra 20 de milioane de doze de ser pana la sfarsitul lunii martie."Sunt vesti foarte bune. Asta inseamna ca avem oportunitatea sa imunizam si mai multi oameni cat mai repede posibil impotriva acestei pandemii cumplite", a declarat, sambata, Francis Collins, director al Institutului National de Sanatate Publica din SUA.Conform testelor clinice efectuate pana acum, s-a dovedit ca vaccinul a avut o eficienta de 86% in SUA si de 82% in Africa de Sud. Statele Unite au acordat sambata, 27 februarie, o autorizatie de urgenta vaccinului companiei farmaceutice americane Johnson & Johnson impotriva COVID-19 pentru persoanele in varsta de cel putin 18 ani, a anuntat Agentia americana pentru Medicamente (FDA), noteaza Reuters si AFP.Acest vaccin cu doza unica numit Janssen COVID-19, care poate fi pastrat la temperatura frigiderului, se alatura celor de la Pfizer/BioNTech si Moderna in campania masiva de vaccinare din Statele Unite, unde pandemia a facut peste 500.000 de morti.Dupa ce a studiat in detaliu datele testelor clinice, efectuate pe mai mult de 43.000 de persoane, un comitet de experti a recomandat vineri lansarea pe piata a vaccinului companiei americane.Cel putin trei milioane de doze din produsul Johnson & Johnson sunt gata pentru a fi distribuite incepand de saptamana viitoare, potrivit guvernului american.