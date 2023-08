Jojo s-a măritat într-o locație de vis, după nouă ani de relație cu un coleg FOTO

Cătălina Grama, alias Jojo, s-a măritat după nouă ani de relație cu actorul Paul Ipate, cei doi făcând acest pas în Italia.

Actrița a postat pe Facebook un mesaj, prin care a anunțat fericitul eveniment. „Asta e dragoste! Si am zis: da! Te iubesc, Paul, până la cer și după!”, a scris actrița, pentru fanii ei.

„Am trăit ieri cel mai frumos vis! Sub cerul liber din Martina Francă, am zis “da”. Înconjurați de familia noastră ne-am unit destinele într-o ceremonie civilă intimă și foarte romantică. Zora și Achim ne-au stat alături și acesta a fost cel mai frumos și important sentiment!”, a declarat Cătălina Grama pentru protv.ro.

Cei doi au împreună o fiică, Zora, iar Jojo mai are un băiat, Achim, dintr-o relație anterioară.

"Ea a explicat și de a ales ca ceremonia să aibă loc în Italia. Anul trecut am făcut cu Paul o escapadă în Puglia. Atunci am știut si am simțit că va fi locul în care ne vom căsători.

Peisajele incredibile, simplitatea și vibrația specifică a locurilor, frumusețea fiecărui colțișor din acest rai ne-a inspirat sa organizam o nunta in stil italian. Dolce far niente este vorba favorita a italienilor și exact asta am visat să facem"