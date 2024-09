Muzicianul Jon Bon Jovi a salvat o femeie care era la un pas de a sări de pe un pod. „Jos pălăria în faţa lui” VIDEO

Muzicianul Jon Bon Jovi a salvat, marţi, 10 septembrie, o femeie care era pe punctul de a sări de pe un pod din Nashville, SUA.

În timp ce filmau un videoclip, cântăreţul şi echipa sa de producţie au observat că o femeie se urcase pe balustradă şi era pe punctul de a sări în râu.

Împreună cu o persoană a cărei identitate nu a fost dezvăluită, Jon Bon Jovi s-a apropiat de femeie şi a început să vorbească cu ea, înainte de a o convinge să nu sară. Apoi au ajutat-o să treacă de balustradă pe partea cealaltă.

Rockstar Jon Bon Jovi saves a woman from jumping off a bridge in Nashville, Tennessee, while filming a music video.

Nashville Metro Police released video from a camera that recorded the moment. pic.twitter.com/7Zwn9dXrJk