Turul Franței e decis după o etapă nebună! Cine va purta tricoul galben la Paris VIDEO

Turul Franței la ciclism a avut azi programată etapa decisivă, încheiată pe Hautacam, la peste 1500 de metri.

Etapa a fost câștigată de danezul Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), care s-a îndepărtat de slovenul Tadej Pogacar (UAE) și și-a asigurat practic victoria în Turul Franței.

Pe o coborâre, Pogacar a căzut, însă Vingegaard a fost extrem de fair play și și-a așteptat adversarul.

Pe cățărare însă, Pogacar, rănit în urma căzăturii, nu a mai putut să se ținpă după Vingegaard, care s-a desprins în câștigător și a pus 3 minute și 26 de secunde față de urmăritorul său.

În aceste condiții, Vingegaard (25 de ani) nu mai are cum să piardă victoria în Turul Franței, care se va încheia duminică la Paris.

Pogacar cade pe coborâre

Vingegaard a presimțit că va câștiga

"This morning I said to my girlfriend and my daughter that I wanted to win for them. It’s incredible. It was incredibly hard, but of course I was really really happy to win the stage"#TDF2022 pic.twitter.com/rewgbUyXCT