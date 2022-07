Povestea incredibilă a câștigătorului Turului Franței: a muncit în piața de pește înainte de a semna contractul vieții

Danezul Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a câştigat, duminică, pentru prima dată Turul Franţei.

În clasamentul general, Vingegaard a fost urmat pe podium de slovenul Tadej Pogacar (UAE Emirates) şi de britanicul Geraint Thomas (Ineos Grenadiers).

În vârstă de 25 de ani, Jonas Vingegaard este căsătorit și are un copil. Până a exploda în lumea ciclismului, el a avut diverse joburi legate de pește. Muncea part-time, iar în restul zilei mergea la clubul de ciclism.

"Am terminat școala în 2016. În Danemarca, după ce termini școala trebuie să te duci la muncă. Am stat un an la piața de pește. Apoi, am suferit un accident și n-am mai putut munci o perioadă. Când am revenit, m-am angajat la o fabrică de conserve și am muncit acolo până în 2018. Cu o jumătate de an înainte să mă alătur acestei echipe (n.r. - Jumbo Visma), eu munceam acolo", dezvăluie Vingegaard.

În 2016, danezul lua parte la Turul Sibiului. Concura pentru danezii de la ColoQuick CULT și termina pe 9 contratimpul individual de la Bâlea Lac, cu 8 secunde înaintea ocupantului locului 10, nimeni altul decat Egan Bernal!

🎙 Listen to Jonas' first words as a #TDF2022 winner ⬇️ pic.twitter.com/U4l8iF77yZ — Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2022

