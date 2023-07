Oficial: la Inter Miami a ajuns și fotbalistul de la Barcelona care se înțelegea perfect cu Messi

Clubul Inter Miami a anunţat, joi seară, că a obţinut serviciile spaniolului Jordi Alba.

Contractul este valabil până la finalul sezonului 2024, cu opţiune pentru 2025.

Jucătorul se va alătura noii sale echipe zilele următoare. Recent, au semnat cu Inter Miamii şi Lionel Messi şi Sergio Busquets. De altfel, între Messi și Jordi Alba conexiunea era perfectă pe teren, dar și în

Fără contract de la încheierea înţelegerii cu FC Barcelona, în această vară, Jordi Alba s-a decis să joace în campionatul nord-american. Alba a fost curtat în această pauză competiţională şi de cluburi din Arabia Saudită.

Oficial✍️🇪🇸Bienvenido @JordiAlba

We have signed Spanish international defender Jordi Alba to a contract through the 2024 season. Find out all the details:https://t.co/43s7DbZ528https://t.co/dj2lmpulM2 pic.twitter.com/DkVnMRT35n