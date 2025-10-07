O legendă a Barcelonei a spus adio fotbalului. Anunțul jucătorului de la Inter Miami

Autor: Teodor Serban
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 20:21
210 citiri
O legendă a Barcelonei a spus adio fotbalului. Anunțul jucătorului de la Inter Miami
Jordi Alba și Leo Messi FOTO X MLS

Fundaşul stânga Jordi Alba (36 de ani) a anunţat marţi, într-un videoclip postat pe reţelele sociale, că va pune capăt carierei sale la sfârşitul sezonului din Major League Soccer (MLS) cu Inter Miami.

Acest anunţ vine la mai mult de o săptămână după cel al retragerii lui Sergio Busquets (37 de ani), de asemenea coechipier al lui Lionel Messi şi fostă legendă a FC Barcelona.

„Mulţumesc fotbalului, mulţumesc pentru tot”, a declarat Alba.

Născut în L'Hospitalet de Llobregat, în provincia Barcelona, Jordi Alba şi-a început cariera la Valencia (2008-2012) înainte de a se alătura echipei Barça, unde a jucat între 2012 şi 2023.

La clubul catalan, a disputat 459 de meciuri, a marcat 27 de goluri şi a dat 99 de pase decisive. În 2023, s-a alăturat prietenului său Messi la Inter Miami şi a acumulat 95 de meciuri (14 goluri, 28 pase decisive).

Printre trofeele sale se numără o Ligă a Campionilor (2015) şi şase titluri de campion al Spaniei (2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2023). De asemenea, a reprezentat echipa Spaniei: 93 de selecţii, 10 goluri între 2011 şi 2023. Cu echipa Roja, a câştigat Euro 2012.

Retragere inexplicabilă a gigantului Porsche din Campionatul Mondial: ”Regretăm profund”
Retragere inexplicabilă a gigantului Porsche din Campionatul Mondial: ”Regretăm profund”
Porsche a anunțat marți sfârșitul implicării sale în categoria Hypercar din Campionatul Mondial de Anduranță (WEC), marca intenționând să se concentreze pe Formula E și Campionatul...
Anunț de maximă importanță pentru FC Barcelona. Ce se întâmplă cu Lamine Yamal
Anunț de maximă importanță pentru FC Barcelona. Ce se întâmplă cu Lamine Yamal
Prezenţa lui Lamine Yamal în meciul împotriva Real Madrid, pe 26 octombrie, a fost pusă sub semnul întrebării după ce accidentarea sa la osul pubian s-a agravat. Însă ultimele veşti sunt...
#Jordi Alba, #fc barcelona, #fotbal, #retragere, #jucator, #inter miami , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Fara precedent in Romania! A anuntat ce salariu vrea ca sa semneze: 210.000Euro pe luna!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Ce te uiti asa la mine?" Gabi Torje s-a aprins in direct: "Tu iti dai seama in ce categorie m-ai bagat?"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Retragere inexplicabilă a gigantului Porsche din Campionatul Mondial: ”Regretăm profund”
  2. O legendă a Barcelonei a spus adio fotbalului. Anunțul jucătorului de la Inter Miami
  3. A venit și ”marea decizie” a lui LeBron James. Puțini se așteptau la asta
  4. Statistică uluitoare. Admirabil ce-a reușit Sorana Cîrstea contra letonei Ostapenko
  5. Răspunsul primit de Real Madrid, după ce l-a ofertat cu 150.000.000 de euro pe fostul Balon de Aur
  6. Novak Djokovic s-a prăbușit pe teren din cauza căldurii. Imaginea dură de la Shanghai VIDEO
  7. Mister în scandalul sexual care a zguduit Formula 1. Suma de bani cu care s-a ales reclamanta
  8. Anunț de maximă importanță pentru FC Barcelona. Ce se întâmplă cu Lamine Yamal
  9. Gică Hagi și Marius Șumudică râvnesc același post! "Se bat" pentru o echipă din Turcia
  10. Jucătorul naționalei lui Lucescu care nu știe limba română: ”O să învăț din dicționar”