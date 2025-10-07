O legendă a Barcelonei a spus adio fotbalului. Anunțul jucătorului de la Inter Miami

Fundaşul stânga Jordi Alba (36 de ani) a anunţat marţi, într-un videoclip postat pe reţelele sociale, că va pune capăt carierei sale la sfârşitul sezonului din Major League Soccer (MLS) cu Inter Miami.

Acest anunţ vine la mai mult de o săptămână după cel al retragerii lui Sergio Busquets (37 de ani), de asemenea coechipier al lui Lionel Messi şi fostă legendă a FC Barcelona.

„Mulţumesc fotbalului, mulţumesc pentru tot”, a declarat Alba.

Născut în L'Hospitalet de Llobregat, în provincia Barcelona, Jordi Alba şi-a început cariera la Valencia (2008-2012) înainte de a se alătura echipei Barça, unde a jucat între 2012 şi 2023.

La clubul catalan, a disputat 459 de meciuri, a marcat 27 de goluri şi a dat 99 de pase decisive. În 2023, s-a alăturat prietenului său Messi la Inter Miami şi a acumulat 95 de meciuri (14 goluri, 28 pase decisive).

Printre trofeele sale se numără o Ligă a Campionilor (2015) şi şase titluri de campion al Spaniei (2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2023). De asemenea, a reprezentat echipa Spaniei: 93 de selecţii, 10 goluri între 2011 şi 2023. Cu echipa Roja, a câştigat Euro 2012.

Ads