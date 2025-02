Campionul mondial a ajuns la spital după un accident spectaculos VIDEO

Campionul mondial en titre la MotoGP, Jorge Martin (Aprilia), a căzut, miercuri, în prima zi de teste la Sepang. El a fost transportat la spital pentru a fi supus unor investigaţii, relatează L'Equipe.

A fost o dimineaţă dificilă pentru Jorge Martin în prima zi de teste de la Sepang. Campionul mondial a căzut de două ori şi nu a putut face decât câteva tururi de circuit. În timp ce prima căzătură nu a avut consecinţe, a doua, în care motocicleta sa l-a catapultat în aer înainte de a lovi solul cu capul, l-a trimis la spital.

"Jorge va fi dus la spitalul Aurelius din Nilai, la 6 km de circuit, pentru a fi supus unor investigaţii medicale", a anunţat echipa sa imediat după accident.

El are probleme la piciorul stâng şi la mâna dreaptă.

Printre ceilalţi piloţi care au căzut în prima zi se numără Fabio di Giannantonio (Ducati VR46), Pedro Acosta (KTM), Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) şi coechipierul său Raul Fernandez, care a suferit o fractură la mâna stângă şi la un deget.

