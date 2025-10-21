Jorge, anunț inedit privind familia sa. Prin ce schimbări a trecut cântărețul: „David i-a pus numele”

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 13:32
395 citiri
Jorge, anunț inedit privind familia sa. Prin ce schimbări a trecut cântărețul: „David i-a pus numele”
Jorge în vacanță FOTO: Instagram/ Jorge

Recent, Jorge a adus vestea unei noi bucurii în viața sa și a familiei: casa Papagheorghe a devenit mai plină de viață odată cu sosirea unei pisicuțe simpatice pe nume Sunny. Momentele pline de gingășie au fost surprinse în câteva fotografii distribuite pe rețelele de socializare, stârnind reacții și urări din partea fanilor.

Micuța felină a captat rapid atenția tuturor, mai ales a mezinului familiei, care s-a atașat instant de noul companion. Alegerea numelui Sunny, făcută de fiul lui Jorge, reflectă perfect spiritul jucăuș și luminos al pisicuței.

„Familia noastră se mărește! O să mai avem în familia noastră o fetiță. Îți vine să crezi? Noua noastră membră a familiei este Sunny, o pisică. David i-a pus numele, este adorabilă. E născută în aceeași zi cu mine. Incredibil, cine ar fi crezut așa ceva?! Ea este noua membră a familiei Papagheorghe”, a transmis Jorge pe Instagram, emoționând urmăritorii.

Faptul că Sunny s-a născut în aceeași zi cu artistul a sporit și mai mult bucuria familiei, iar reacțiile fanilor au fost pe măsură: „Să vă bucurați de ea!”, „Vaaai…. Ce rasă e pisicuța? E adorabilă!”, „Doamne! Cât bine o să aducă în viețile voastre, acest suflețel mic și scump”, „Foarte bine ai făcut! Este o alegere perfectă”.

Jorge, despre relația cu soția lui Ramona

Jorge, cunoscut publicului sub numele de scenă, și soția sa, Ramona Prodea, sunt căsătoriți din 2013. Artistul mai are o fiică, Karina, din căsnicia cu Alina Laufer, și un băiat, David, alături de Ramona. Partenera sa mai are și o fată, Ilinca, dintr-o relație anterioară, pe care Jorge o consideră parte din familia sa.

De-a lungul celor 12 ani de căsnicie, Jorge a împărtășit câteva lecții pe care le-a învățat.

„Trei lecții am învățat de-a lungul anilor: să nu îi dau niciodată sfaturi când are ea vreo problemă, doar să o ascult, o dată pe an să avem o vacanță în cuplu, 4-5 zile, asta e o regulă de când ne-am căsătorit, și a treia regulă e că eu în fiecare an am cerut-o în căsătorie. Am cerut-o și anul ăsta… Am cerut-o pentru că eu am cerut-o de soție în baie, când trebuia să ne despărțim… Și am zis că mai bine ne căsătorim, și ea a zis da. M-am simțit prost și atunci mi-am propus să o cer din nou anul următor. Și tot așa, iar am cerut-o și iar am cerut-o și tot așa!”, a povestit artistul pentru Click!

Sorin Bontea, dezvăluiri emoționante despre mariajul său de peste 30 de ani: „Nu e chiar atât de complicat”
Sorin Bontea, dezvăluiri emoționante despre mariajul său de peste 30 de ani: „Nu e chiar atât de complicat”
Sorin Bontea, unul dintre cei mai îndrăgiți chefi de la MasterChef România, a vorbit cu sinceritate despre viața sa de familie și despre legătura solidă pe care o are cu soția sa, alături...
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre momentele neașteptate cu copiii săi: „Probabil o să ne pună nervii tuturor pe bigudiuri”
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre momentele neașteptate cu copiii săi: „Probabil o să ne pună nervii tuturor pe bigudiuri”
Andreea și Cabral Ibacka trăiesc zilnic bucuriile și provocările de a crește doi copii: Namiko, de 7 ani, și Tiago, de 4 ani, o experiență care le cere multă răbdare și organizare....
#Jorge, #jorge familie, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A facut-o! Dupa 6 ani de relatie, s-a casatorit cu "cea mai frumoasa femeie de pe planeta". Simona Halep a reactionat
a1.ro
Tzanca Uraganu, aparitie neasteptata in autobuz. Ipostaza in care manelistului nu a mai fost vazut pana acum
DigiSport.ro
A inceput demantelarea unei retele internationale de trucare de meciuri! Arestari si in Romania

Ep. 145 - Demisia lui Bolojan!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Sorin Bontea, dezvăluiri emoționante despre mariajul său de peste 30 de ani: „Nu e chiar atât de complicat”
  2. Jorge, anunț inedit privind familia sa. Prin ce schimbări a trecut cântărețul: „David i-a pus numele”
  3. Andreea Ibacka, dezvăluiri despre momentele neașteptate cu copiii săi: „Probabil o să ne pună nervii tuturor pe bigudiuri”
  4. Fiica lui Gwyneth Paltrow și a lui Chris Martin îi calcă pe urme artistului. Apple a cântat pe scenă alături de o trupă cunoscută
  5. Să spui nu unui șef poate părea imposibil. Cele două cuvinte care te ajută să pui limite la muncă
  6. Cine este prima soție a lui CRBL. Artistul și Andreea au fost căsătoriți 7 ani: „Așa aveam noi chef la 20 de ani”
  7. Scandalul din familia Beckham continuă: de ce nu vrea Brooklyn să se împace cu părinții și frații lui
  8. Alina Pușcău clarifică zvonurile despre apropierea de Dan Alexa la Asia Express 2025. Ce relație au, după divorțul lui: „A fost foarte greu”
  9. O fostă călugăriță a dezvăluit cele șase cuvinte care au determinat-o să părăsească mănăstirea și să devină instructor de yoga în bikini
  10. Theo Rose, dezvăluiri despre momentele dificile din relația cu Anghel Damian. De ce nu au mai petrecut timp împreună: „Mi-a mâncat o vară”