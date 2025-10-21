Jorge, anunț inedit privind familia sa. Prin ce schimbări a trecut cântărețul: „David i-a pus numele”

Recent, Jorge a adus vestea unei noi bucurii în viața sa și a familiei: casa Papagheorghe a devenit mai plină de viață odată cu sosirea unei pisicuțe simpatice pe nume Sunny. Momentele pline de gingășie au fost surprinse în câteva fotografii distribuite pe rețelele de socializare, stârnind reacții și urări din partea fanilor.

Micuța felină a captat rapid atenția tuturor, mai ales a mezinului familiei, care s-a atașat instant de noul companion. Alegerea numelui Sunny, făcută de fiul lui Jorge, reflectă perfect spiritul jucăuș și luminos al pisicuței.

„Familia noastră se mărește! O să mai avem în familia noastră o fetiță. Îți vine să crezi? Noua noastră membră a familiei este Sunny, o pisică. David i-a pus numele, este adorabilă. E născută în aceeași zi cu mine. Incredibil, cine ar fi crezut așa ceva?! Ea este noua membră a familiei Papagheorghe”, a transmis Jorge pe Instagram, emoționând urmăritorii.

Faptul că Sunny s-a născut în aceeași zi cu artistul a sporit și mai mult bucuria familiei, iar reacțiile fanilor au fost pe măsură: „Să vă bucurați de ea!”, „Vaaai…. Ce rasă e pisicuța? E adorabilă!”, „Doamne! Cât bine o să aducă în viețile voastre, acest suflețel mic și scump”, „Foarte bine ai făcut! Este o alegere perfectă”.

Jorge, despre relația cu soția lui Ramona

Jorge, cunoscut publicului sub numele de scenă, și soția sa, Ramona Prodea, sunt căsătoriți din 2013. Artistul mai are o fiică, Karina, din căsnicia cu Alina Laufer, și un băiat, David, alături de Ramona. Partenera sa mai are și o fată, Ilinca, dintr-o relație anterioară, pe care Jorge o consideră parte din familia sa.

De-a lungul celor 12 ani de căsnicie, Jorge a împărtășit câteva lecții pe care le-a învățat.

„Trei lecții am învățat de-a lungul anilor: să nu îi dau niciodată sfaturi când are ea vreo problemă, doar să o ascult, o dată pe an să avem o vacanță în cuplu, 4-5 zile, asta e o regulă de când ne-am căsătorit, și a treia regulă e că eu în fiecare an am cerut-o în căsătorie. Am cerut-o și anul ăsta… Am cerut-o pentru că eu am cerut-o de soție în baie, când trebuia să ne despărțim… Și am zis că mai bine ne căsătorim, și ea a zis da. M-am simțit prost și atunci mi-am propus să o cer din nou anul următor. Și tot așa, iar am cerut-o și iar am cerut-o și tot așa!”, a povestit artistul pentru Click!

