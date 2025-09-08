Jorge dezvăluie dieta prin care se menține în formă. La ce alimente a renunțat artistul: „Asta e noua superputere a bărbaților”

Jorge impresionează la 43 de ani cu un look mult mai suplu și o formă fizică de invidiat. Solistul a adoptat un stil de viață sănătos, care implică schimbări majore în dietă și respectarea unor reguli stricte ce îi mențin sănătatea și energia la cote ridicate.

Artistul, căsătorit de 12 ani cu Ramona Prodea, a dezvăluit că eliminarea glutenului din alimentație a fost unul dintre pașii esențiali. Pe lângă aceasta, Jorge a renunțat de mult la zahăr și a redus considerabil consumul de alcool, iar rezultatele sunt vizibile.

„Am mai slăbit. Merg la sală. Am o dietă anume. Am eliminat glutenul din alimentație și nu mai mănânc brânzeturi, iaurturi și așa mai departe. E o dietă diferită, de fapt un stil de viață diferit față de ceea ce am abordat până acum și pare că îmi priește”, a explicat Jorge pentru viva.ro.

În privința alcoolului, artistul spune că renunțarea la el a devenit un adevărat avantaj:

„Zahărul l-am eliminat demult. Iar treaba asta cu… alcoolul… Știi care e superputerea acum, a unui bărbat? Zero alcool. Asta e noua superputere a bărbaților, dar și a femeilor”, a mai adăugat el.

Transformările nu se văd doar la exterior, ci și la nivel personal. Jorge spune că se simte mai bine și mai energic de când respectă aceste reguli:

Ads

„Da. Dar mă simt senzațional, în primul rând. Dar suntem sănătoși și asta este cel mai important”, a declarat solistul.

De asemenea, Jorge respectă cu strictețe mai multe obiceiuri zilnice pentru a se menține în formă și a duce un stil de viață sănătos.

„Am multe ritualuri. În primul rând afirmațiile pozitive pe care mi le spun de peste 10 ani și modul în care trăiesc, fac mișcare și mă alimentez. E un stil de viață, un focus permanent, o dedicare către o viață sănătoasă fizic, mental și emoțional. Mâncarea, somnul, alegerea gândurilor, ce îți spui în mintea ta zi de zi, cu cine te înconjori, cât de mult îți dorești să evoluezi. Sunt foarte multe tabieturi zilnice și, în mai mare parte, sunt comportamentale și apoi de rutină zilnică”, spune prezentatorul TV pentru Fanatik.

Ads