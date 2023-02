Fotbalistul care îl idolatriza pe Hagi a fost cumpărat de Arsenal de la Chelsea: "Are foame de trofee"

Mijlocaşul italian Jorginho a plecat de la clubul englez de fotbal la Arsenal pentru o sumă estimată de presa britanică la 12 milioane de lire sterline (13,6 milioane de euro), transmite AFP.

Media relatează că este vorba de un contract pe 18 luni, plus o opţiune pe încă un an pentru fotbalistul care a devenit campion al Europei cu Squadra Azzurra în 2021, fiind desemnat cel mai bun jucători de la EURO 2020. Jorginho a câştigat şi Liga Campionilor cu Chelsea în acelaşi an.

"Jorginho este un mijlocaş inteligent, are capacităţi de conducător de joc şi o experienţă imensă în Premier League şi la nivel internaţional", a explicat antrenorul "tunarilor", Mikel Arteta, subliniind că noul său jucător are "în continuare" foame de trofee.

"Este un jucător care se potriveşte stilului nostru de joc şi ni se alătură în unul dintre cele mai bune momente pentru a contribui într-un post cheie şi a ne ajuta să ne menţinem dinamica", a adăugat directorul sportiv al liderului din Premier League, brazilianul Edu.

Când era mic, Jorginho îl idolatriza pe Hagi. "Să nu râdeti, dar in copilarie prietenii imi spuneau Haginho". Fan Hagi de mic, Jorginho s-a nascut la Imbituba, in Brazilia, dar a început fotbalul profesionist in Italia, la Verona. A jucat la Napoli patru ani, apoi a fost luat de echipa lui Roman Abramovici.

Arsenal are un avans de cinci puncte faţă de campioana Manchester City şi un meci mai puţin, visând să câştige primul său titlu de campioană după o pauză de 19 ani.

După ce a eşuat în aducerea mijlocaşului ecuadorian Moises Caicedo, de la Brighton, în ciuda celor aproape 80 de milioane de euro oferite, potrivit presei, Arsenal a optat pentru o soluţie mai la îndemână şi mai ieftină, Jorginho fiind în ultimele sale şase luni de contract la Chelsea.

După accidentarea ghanezului Thomas Partey, în meciul cu Manchester City, din Cupa Angliei, şi operaţia suferită la genunchi de mijlocaşul egiptean Mohamed Elneny, care va lipsi astfel mai multe luni, aducerea unui mijlocaş era indispensabilă pentru londonezi.

Arsenal, care s-a luptat cu Chelsea pentru transferul ucraineanului Mihailo Mudrik, de la Şahtior Doneţk, Blues având câştig de cauză, a adus trei jucători în această pauză de iarnă, ceilalţi doi fiind mijlocaşul ofensiv belgian Leandro Trossard, de la Brighton, şi fundaşul polonez Jakub Kiwior, de la Spezia.

