Barroso merge la Atena pentru a discuta despre imprumut

Presedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, va merge in Atena, joi, pentru a discuta pe marginea conditiilor pentru acordarea urmatoarei transe din imprumut.

Aceasta va fi prima sa vizita in Grecia din ultimii trei ani, iar mesajul transmis va fi ca isi doreste ca Grecia sa ramana in zona euro, relateaza BBC News.

De asemenea, creditorii internationali - Banca Centrala Europeana, Comisia Europeana si Fondul Monetar International - se afla in Atena, pentru a evalua progresul in atingerea tintelor de deficit bugetar si reduceri de cheltuieli.

Dupa luni de blocaj politic si doua alegeri generale anticipate, Grecia se zbate sa atinga tintele economice pe care le-a acceptat, in schimbul imprumutului.

Potrivit reprezentantilor Comisiei Europene, nevoile financiare ale Greciei vor fi acoperite in luna august, insa o decizie privind urmatoarele transe va fi luata la inceputul lunii septembrie.

Daca nu va exista un progres suficient, Grecia risca sa nu mai primeasca restul din imprumutul de 31,5 miliarde de euro.

La inceputul saptamanii, premierul elen, Antonis Samaras, a declarat ca Grecia va avea o recesiune si mai puternica in acest an. Astfel, el se asteapta la o scadere de 7 procente a produsului intern brut, peste nivelul de 5% estimat de banca centrala elena.

In plus, Samaras a spus ca Grecia nu va inregistra crestere economica pana in 2014 si a precizat ca va fi nevoie de mai mult timp pentru a-si rambursa imprumuturile.

Ads