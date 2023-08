Verheugen nu va fi pedepsit pentru ca si-a promovat iubita

Presedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Durao Barroso, nu considera ca exista motive pentru cercetarea sau sanctionarea vicepresedintelui Gunter Verheugen, acuzat ca si-a promovat partenera in pozitia de sef de cabinet, fiindca nu exista dovezi, relateaza cotidianul The Times in editia online.

Vicepresedintele Comisiei Europene, Gunter Verheugen, in varsta de 63 de ani, a refuzat sa comenteze acuzatiile ce i se aduc, referitoare la promovarea iubitei sale, Petra Erler.

Fotografiat in vara lui 2006, pe o plaja de nudisti, alaturi de consiliera sa, Gunter Verheugen a declarat prin intermediul purtatorului sau de cuvant ca intre el si Petra Erler exista o relatie profesioanla, la momentul promovarii ei, in aprilie 2006. Insa, potrivit unei reviste din Germania, citata miercuri de The Times, de fapt, relatia celor doi a inceput in vara lui 2005.

Purtatorul de cuvant al lui Manuel Barroso a spus ca presedintele Comisiei nu vede niciun motiv intemeiat pentru care sa il sanctioneze disciplinar sau sa il cerceteze pe Verheugen.

"Presedintele nu vede nicun motiv de a-si schimba atitudinea fata de dl. Verheugen sau de a-si pierde increderea in el si in abilitatile sale de a-si indeplini misiunea in interesele Comisiei. Vicepresedintele Verheugen si-a spus clar punctul de vedere", a mai spus purtatorul de cuvant al lui Barroso.