Doliu în fotbal. A murit fostul mare portar al lui Real Madrid

Autor: Teodor Serban
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 22:34
237 citiri
Doliu în fotbal. A murit fostul mare portar al lui Real Madrid
José Manuel Ochotorena FOTO X DAZN

José Manuel Ochotorena, fost portar al echipelor Real Madrid şi Valencia, antrenor al portarilor de la Liverpool şi apoi al naţionalei Spaniei din anii 2010, a murit la vârsta de 64 de ani, din cauza bolii.

În timpul carierei sale de jucător (1982-1998), a câştigat de trei ori campionatul, două Cupe UEFA şi o Cupă a Ligii cu Merengues, înainte de a semna cu Valencia, unde a primit trofeul pentru cel mai bun portar din Liga în sezonul 1988-1989. Datorită acestor performanţe, a fost convocat să participe la Cupa Mondială din 1990 cu Roja în Italia, chiar dacă acolo a fost inevitabil blocat de numărul 1 de la acea vreme, Andoni Zubizarreta.

După ce s-a retras din activitate în 1998, a început o carieră de antrenor de portari la Valencia, în staff-ul unui anume Rafael Benitez, pe care l-a urmat apoi la Liverpool între 2004 şi 2007. A câştigat o Ligă a Campionilor şi o Cupă Angliei cu Liveprool înainte de a se întoarce la Valencia, unde a alternat între antrenorul portarilor la club şi la echipa naţională.

Trecerea sa în staff-ul Roja va fi încununată de succes. Timp de şaptesprezece ani (2004-2021), a contribuit la momentele de glorie ale echipei sale, participând la tripla Euro 2008, Cupa Mondială 2010 şi Euro 2012.

După ce i-a antrenat pe cei mai mari portari spanioli (Casillas, Valdés, De Gea), a continuat să activeze la Valencia până când boala l-a îndepărtat de terenuri în ultimele luni.

Scene ireale la El Clasico. Vinicius l-a înjurat pe antrenorul Alonso: „Du-te dracului”
Scene ireale la El Clasico. Vinicius l-a înjurat pe antrenorul Alonso: „Du-te dracului”
Furios după ce a fost înlocuit în minutul 71 al meciului dintre Real Madrid și FC Barcelona, duminică (2-1), Vinicius s-a dus direct la vestiare și a avut cuvinte foarte dure la adresa...
Tânără găsită moartă în apartament, după un an. Ultima conversație a avut-o cu ChatGPT
Tânără găsită moartă în apartament, după un an. Ultima conversație a avut-o cu ChatGPT
O tânără de 23 de ani din Anglia a fost găsit moartă în apartamentul său, la un an după deces. Descoperirea șocantă a fost făcută în Bolton, Anglia. Tânăra se izolase complet...
#Jose Manuel Ochotorena, #deces, #portar, #Real Madrid , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Iesi de aici!". Un barbat a spus SASE cuvinte despre Novak Djokovic si a facut un gest, iar mama sarbului "a explodat"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
I-a furat peste 50.000 Euro "celei mai frumoase femei din Romania" si i-a scris un singur cuvant: "Pe bune?"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Continuă scandalul monstru din gimnastică. Discuțiile avute și măsurile luate de federație
  2. Rapid nu a reușit să urce pe primul loc. Ce au făcut cu Slobozia
  3. Doliu în fotbal. A murit fostul mare portar al lui Real Madrid
  4. Șase victorii consecutive pentru FC Botoșani. Liderul a făcut încă o victimă
  5. Frații Becali au pus tunurile pe Florin Tănase: ”Obraznic! Dacă dai goluri numai din penalty...”
  6. Scandal de proporții în fotbal. Sute de arbitri au fost prinși cu pariuri
  7. Simona Halep revine la Turneul Campioanelor: ”Asigurați-vă că vă luați bilete!”
  8. O nouă provocare pentru David Popovici: ”Poate fi cea mai gravă înfrângere din istorie”
  9. Dinamo contra Dinamo în Cupa României! Ce crede antrenorul Kopic
  10. Veste teribilă pentru vedeta lui Napoli, care a marcat în poarta Interului și s-a accidentat

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 148 - Armata Română a anunțat că