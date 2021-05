Cu cat au crescut actiunile clubului AS Roma dupa venirea lui Jose Mourinho ca antrenor

Dupa a plecat cu despagubiri uriase de la cluburile unde a fost dat afara, portughezul face senzatie deja la noua echipa, AS Roma . Mourinho a semnat un contract pe 3 ani cu italienii.Nici nu a ajuns bine tehnicianul portughez la Roma, ca deja au si inceput sa vina banii la club.Actiunile la bursa ale Romei au crescut semnificativ, cu 21%, dupa anuntul venirii lui Mourinho in capitala Italei."Pasiunea incredibila a fanilor Romei m-a convins sa accept slujba si abia astept sa incep sezonul viitor", a spus "The Special One".Jose Mourinho a facut istorie in Italia cu Inter, alaturi de care a castigat campionatul in Serie A si trofeul Ligii Campionilor.