Mourinho a fost prezentat oficial la Inter

Tehnicianul Jose Mourinho a fost prezentat oficial, marti, la Inter.

Noul tehnican al "nerazzurrilor" s-a aratat incantat ca i-a fost oferita posibilitate de a antrena un club asa special cum este Inter.

"Am venit la un club special. Cred ca sunt un mare antrenor dar nu sunt unul special. Mereu am fost eu insumi si nu ma schimb. Sunt aceiasi persoana care am fost intotdeauna si am aceiasi pasiune pentru munca mea. Sunt multumit ca voi lucra in Italia si vreau sa le multumesc lui Massimo Moratti si Marco Branca pentru increderea acordata", a spus Mourinho.

Referitor la transferuri, Mourinho a tinut sa dezminta zvonurile aparute in ultimele saptamani, cand s-a scris ca la Inter va fi o revolutie, multi jucatori urmand sa plece si sa vina.

"Inter are o echipa foarte buna care nu necesita schimbari. Vom face doua sau maxim trei transferuri", a mai spus tehnicanul portughez.

Inter a oficializat, luni dupa amiaza, numirea lui Jose Mourinho in functia de antrenor principal, inlocuindu-l pe Roberto Mancini.

Noul tenician al milanezilor a semnat un contract pe 3 ani, urmand sa aiba un salariu stagional de 9 milioane de euro.

