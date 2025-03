Jose Mourinho contra Ianis Hagi în Europa League: ”Pe teren câștigi, nu cu filosofia”.

Tehnicianul José Mourinho nu a exclus, miercuri, posibilitatea de a antrena echipa lui Ianis Hagi, Glasgow Rangers, sau pe Celtic. Antrenorul formaţiei Fenerbahce se pregăteşte pentru prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Europa, de joi, de la Istanbul, împotriva echipei Rangers, care îl are ca antrenor interimar pe Barry Ferguson, relatează The Guardian.

Mourinho a învins-o cu Porto pe Celtic după prelungiri în finala Cupei UEFA 2003, obţinând atunci primul său trofeu european.

Întrebat dacă ar vrea să antreneze la Glasgow, el a spus "În acest moment, nu, pentru că am un job care mă motivează şi un job care cere loialitate. Dar de ce nu în viitor? Oamenii pot spune că Liga Scoţiană este o ligă cu două echipe, dar este o ligă a pasiunii".

„Pentru mine, pasiunea în fotbal este totul. Pentru mine, să joc pe stadioane goale, să joc în competiţii unde nu există acel foc al pasiunii nu are niciun sens. Celtic şi Rangers sunt cluburi mari, cu baze mari de fani, cu emoţii mari, responsabilităţi mari, aşteptări mari. De ce nu? Dar Celtic are un antrenor fantastic ca Brendan [Rodgers]. Rangers îl are acum pe Ferguson, aşa că respect total pentru ei şi nu caut un nou job”.

El l-a lăudat pe Ferguson, menţionând „legătura emoţională” dintre fostul mijlocaş de la Rangers şi club.

„Va fi mult mai dificil cu el ca antrenor decât cu antrenorul anterior”, a spus Mourinho. "Pentru că antrenorul precedent era mai preocupat de filosofie decât de teren. Pe teren câştigi meciuri, nu cu filosofia. Cu siguranţă, Ferguson va fi mult mai pragmatic, mult mai obiectiv”.

