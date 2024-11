Cum a reușit Jose Mourinho să se facă de râs după ultima victorie. Supărarea antrenorului: ”Ori dormea, ori bea ceai” VIDEO

Antrenorul echipei Fenerbahçe, José Mourinho, l-a criticat pe arbitrul VAR la victoria de duminică cu Trabzonspor (3-2), dar şi fotbalul turc în general, spunând că luptă împotriva unui întreg sistem. De asemenea, portughezul a avut o explozie de bucurie care s-a transformat însă într-un moment rușinos.

Portughezul a fost furios pe arbitrul responsabil cu asistenţa video după ce echipa sa a câştigat cu 2-3 la Trabzonspor, în prelungiri. El l-a criticat pe arbitru pentru că nu i-a semnalat un cartonaş roşu arbitrului central şi pentru că nu a acordat un penalty pentru echipa sa, în condiţiile în care gazdele au obţinut două. Antrenorul şi-a extins atacul asupra întregului fotbal turc, pe care l-a simţit unit împotriva echipei sale.

„Omul meciului? Atilla Karaoglan (arbitrul însărcinat cu VAR)”, a spus el într-o lungă tiradă pe beIN Sports Turcia. „Nu l-am văzut, dar el a fost adevăratul arbitru. Arbitrul a fost doar un băieţel care a fost acolo pe teren. Dar arbitrul a fost Atilla Karaoglan, iar el a trecut de la statutul de om invizibil la cel mai important om al meciului. Cred că vorbesc în numele tuturor fanilor. Nu-l mai vrem. Nu-l vrem pe teren şi cu siguranţă nu-l vrem pe VAR. Ştiu că mi s-a spus asta chiar înainte să ajung, nu am crezut, dar asta e chiar mai rău decât ce mi s-a spus. Dar prefer să fiu de partea asta. Este mai dificil pentru că ne confruntăm cu adversari buni precum Trabzonspor, cu o mulţime de jucători buni şi un antrenor istoric. Dar jucăm împotriva unui sistem. Şi să joci împotriva unui sistem este cel mai dificil lucru”, a spus Mourinho.

„În seara asta am jucat împotriva unei echipe bune, împotriva unei atmosfere minunate, împotriva VAR şi împotriva sistemului”, a continuat el.

”A fost foarte greu şi de aceea am sărbătorit atât de mult această victorie, deoarece este incredibil să câştigi acest meci împotriva unor oameni atât de puternici. Nu avem de gând să renunţăm. Ştim ce avem. Îi acuz pe cei de la Fenerbahçe care m-au adus aici, dar mi-au spus doar jumătate din adevăr. Cu jumătate de adevăr şi cu băieţii mei, luptăm împotriva adversarilor şi a sistemului. Dacă sistemul acţionează puternic, cuvintele mele vor dispărea. Dar poate că oamenii de la Fenerbahçe sunt mai conştienţi de asta. Ei nici măcar nu încearcă să se ascundă. Ce făcea Karaoglan cu cartonaşul roşu? Bea cafea? El nu a văzut cartonaşul roşu, dar a fost foarte atent şi a dat două penalty-uri pe care arbitrul nu le-a văzut. Apoi a băut ceai turcesc când a fost un penalty clar pentru noi şi nu l-a acordat. Există două explicaţii posibile: ori dormea, ori bea ceai”, a mai spus Mourinho.

„Dar eu lucrez aici, în Turcia. Nu este ţara mea, dar îmi pasă pentru că este munca mea şi clubul meu. Cred că vouă, turcilor, ar trebui să vă pese, să vorbiţi despre asta şi să denunţaţi ceea ce se întâmplă an de an. Voi ar trebui să faceţi asta, nu eu. Eu voi fi cel care va denunţa sistemul, cel pe care sistemul va dori să îl pedepsească şi îmi va închide gura. Noi suntem curaţi”, a încheiat tehnicianul portughez.

Jose Mourinho s-a descătușat după ce echipa sa a dat golul victoriei. Încercând să se trântească în genunchi pe gazon, el s-a făcut însă de râs, rostogolindu-se, imaginile comice amuzându-i pe utilizatorii rețelelor sociale.

