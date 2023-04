Show Mourinho după victoria Romei în Europa League: cum s-a comportat antrenorul portughez VIDEO

Echipa italiană AS Roma a învins joi seara, pe teren propriu, după prelungiri, formaţia olandeză Feyenoord Rotterdam, cu scorul de 4-1, calificându-se în semifinalele Ligii Europa.

La Roma, echipa locală a deschis scorul în minutul 60, prin Spinazzola, apoi romanii au avut un gol anulat de decizia VAR, în minutul 77, pentru ca oaspeţii să înscrie imediat, în minutul 80, golul care îi putea duce în semifinale, prin Igor Paixao.

În minutul 89, Paulo Dybala, intrat pe teren cu un sfert de oră mai devreme, în minutul 73 a marcat golul de 2-1 pentru gazde, care au trimis partida în prelungiri.

Golurile care au calificat AS Roma în semifinale au fost reuşit în minutul 101 de El Shaarawy şi în minutul 108 de căpitanul Lorenzo Pellegrini.

De notat faptul că arbitrul englez Anthony Taylor a scos de două ori cartonaşul roşu: Prima oară în minutul 32, când i-a arătat cartonaşul roşu secundului lui Mourinho, Salvatore Foti, care l-a împiedicat pe Gimenez (Feyenoord) să repună mingea la un aut, lovindu-l peste gât. A doua oară, în minutul 119, când l-a eliminat pe Santiago Gimenez (Feyenoord).

În semifinale, AS Roma va evolua cu Bayer Leverkusen, iar FC Sevilla va juca împotriva formaţiei Juventus.

La finalul partidei, Mourinho s-a ridicat de pe bancă și i-a îndemnat pe toți spectatorii să cânte.

La conferința de presă, el i-a oferit unui jurnalist olandez un breloc cu o copie a cupei câștigată de anul trecut de Roma în fața lui Feyeneoord după finala Conference League.

Iar la flash-interviuri i-a întrebat pe cei din studio: Cassano nu e, nu?, făcând referire la controversele stârnite de declarațiile fostului atacant al Romei.

Jose Mourinho gave a Dutch journalist a keychain with the conference league trophy on it during his press conference, this guy is a legend💀😭

pic.twitter.com/246ajESWet