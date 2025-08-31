Ce a lăsat în urmă José Mourinho la Fenerbahçe: și-a strâns rivalul de nas, acuzații de rasism și zero trofee

Mourinho l-a strâns de nas pe antrenorul lui Galatasaray FOTO Captura video

Clubul turc de fotbal Fenerbahce Istanbul, eliminat miercurea trecută de Benfica din play-off-ul Ligii Campionilor, a anunțat, vineri, că l-a demis pe antrenorul portughez Jose Mourinho, transmit agențiile internaționale de presă.

"Ne despărțim de Jose Mourinho, antrenorul echipei noastre profesioniste A din sezonul 2024-2025", a precizat clubul într-un comunicat, la două zile după înfrângerea cu 0-1 de la Lisabona (0-0 la Istanbul).

Lusitanul, numit antrenor la Fener în iunie 2024, nu a reușit să câștige titlul cu "canarii" în sezonul trecut, ultima oară când Fenerbahce a devenit campioană fiind în 2014.

Mandat controversat

În aprilie, portughezul l-a apucat de nas pe antrenorul rivalei Galatasaray după un derby pierdut în Cupa Turciei. Mourinho primise deja patru meciuri de suspendare în februarie și fusese amendat după comentariile făcute la finalul unui meci de campionat cu Galatasaray. "Special One" îl acuzase atunci pe al patrulea oficial al meciului - și odată cu el pe toți arbitrii din Turcia - că o favorizează pe Galatasaray.

Mourinho a acuzat sistemul și arbitrii turci de inechitate, afirmând că este „mai greu să joci împotriva sistemului” decât cu adversari reali. A fost suspendat pentru patru meciuri și amendat cu peste 1,6 milioane lire turcești pentru afirmații considerate ofensatoare. La apel, suspendarea a fost redusă la două meciuri.

După un derby 0-0 cu Galatasaray, Mourinho a zis despre rivali că "săreau ca maimuțele”, o declarație care a atras acuzații de rasism din partea rivalei.

Fenerbahçe a reprezentat pentru Mourinho o provocare diferită față de marile cluburi europene unde a antrenat anterior. Deși a adus experiență și notorietate, perioada petrecută acolo nu a fost definitorie în cariera sa și nu a generat succese majore.

José Mourinho a început să devină celebru ca antrenor la Porto, unde a câștigat Liga Campionilor în 2004.

A antrenat echipe mari precum Chelsea, Inter Milano, Real Madrid, Manchester United și Tottenham Hotspur.

Este recunoscut pentru multiple titluri de campion în Premier League, Serie A, La Liga, precum și pentru două trofee UEFA Champions League (Porto și Inter).

Trofeele lui Jose

1. FC Porto (2002–2004)

Liga Campionilor UEFA: 2003-2004

Liga Portugală (Primeira Liga): 2002-2003, 2003-2004

Cupa Portugaliei (Taça de Portugal): 2002-2003

Supercupa Portugaliei: 2003

Liga Europa UEFA (pe atunci Cupa UEFA): 2002-2003

2. Chelsea (prima perioadă: 2004–2007)

Premier League: 2004-2005, 2005-2006

Cupa Ligii Angliei (EFL Cup): 2004-2005

FA Community Shield: 2005

3. Inter Milano (2008–2010)

Serie A: 2008-2009, 2009-2010

Cupa Italiei: 2009-2010

Supercupa Italiei: 2008

Liga Campionilor UEFA: 2009-2010

4. Real Madrid (2010–2013)

La Liga: 2011-2012

5. Chelsea (a doua perioadă: 2013–2015)

Premier League:

Cupa Ligii Angliei (EFL Cup): 2014-2015

6. Manchester United

Liga Europa UEFA: 2017

Cupa Ligii Angliei (EFL Cup): 2016-2017

AS Roma (Italia)

UEFA Europa Conference League: 2021–2022

