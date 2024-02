Clubul mare pe care îl vizează Mourinho: "Are o treabă neterminată acolo"

Antrenorul portughez Jose Mourinho vizează o revenire la echipa de fotbal Manchester United, la şase ani de la despărţirea sa de clubul englez, pe care l-a ajutat să cucerească patru trofee, anunţă mass-media britanică.

Mourinho (61 de ani), liber de contract după ce a fost concediat de AS Roma pe 16 ianuarie, doreşte acum să revină pe Old Trafford, unde a antrenat timp de doi ani, până în decembrie 2018, a dezvăluit un apropiat al tehnicianului lusitan.

"Ambiţia sa este să se întoarcă la United. Simte că are unele treburi neterminate acolo, după felul în care s-a încheiat data trecută şi şi-a propus să revină", a declarat sursa respectivă pentru cotidianul Daily Mail.

"The Special One" doreşte să lucreze cu noii acţionari ai clubului Manchester United, Sir Jim Ratcliffe şi Ineos. El a fost angajat de Manchester United în 2016, pentru a-l înlocui pe olandezul Louis van Gaal, reuşind să cucerească trei trofee în primul său sezon pe Old Trafford: Community Shield, Europa League şi Cupa Ligii engleze, înainte de a obţine un nou trofeu în sezonul următor (Cupa Angliei), precum şi o clasare pe locul secund în Premier League (la 19 puncte de Manchester City).

În ciuda unei prelungiri de contract până în 2021, Mourinho a fost demis din funcţie în decembrie 2018, din cauza obiectivelor sportive neîndeplinite şi a disensiunilor interne.

După despărţirea de AS Roma, Jose Mourinho a fost contactat de cluburi din Arabia Saudită, conform presei sportive internaţionale.