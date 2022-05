Jose Mourinho a plâns ca un copil după ce a calificat-o pe Roma în finala Conference League. Imagini emoționante

Tehnicianul echipei AS Roma, Jose Mourinho, a izbucnit în lacrimi după calificarea în finala Conference League, el precizând că simte ceea ce simt fanii formaţiei italiene, informează mirror.co.uk.

“De ce am vărsat o lacrimă? Pentru că simt ceea ce simt fanii. Ştiu ce înseamnă pentru aceşti oameni şi emoţia mea a fost pentru ei. Am avut norocul de a fi implicat în mai multe finale prestigioase, dar aceasta m-a făcut să mă simt foarte special”, a spus Mourinho.

“Mi-am felicitat jucătorii. Suntem pe ultima linie dreaptă şi este o muncă de nouă luni. Am muncit bine, ca o echipă adevărată. Împotriva Romei va fi un meci frumos”, a afirmat şi antrenorul formaţiei Feyenoord, Arne Slot.

Formaţiile AS Roma şi Feyenoord s-au calificat, joi, în finala Conference League, trecând în semifinale de Leicester City, respectiv Olympique Marseille.

Feyenoord, echipă la care este legitimat Valentin Cojocaru, a remizat în deplasare cu Marseille, scor 0-0, în returul semifinalelor. Cojocaru a fost rezervă. În tur, scorul a fost 3-2 pentru Feyenoord.

AS Roma a învins acasă, cu scorul de 1-0, Leicester City. A marcat Abraham, în minutul 11. În tur, scorul a fost 1-1.

Finala se va disputa în data de 25 mai, la Tirana.

José Mourinho in tears after reaching the Conference final. Might not be the biggest final in his career, but man does this show how much he loves the game. Imagine not loving this man. pic.twitter.com/ZNXoAGqzOq