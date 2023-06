Mourinho l-a așteptat pe arbitrul finalei Europa League în parcare și i-a adresat cuvinte grele! Ce spune despre viitorul lui la Roma

Antrenorul Jose Mourinho a declarat, miercuri seară, că este foarte mândru de jucătorii echipei AS Roma, care au pierdut un meci, dar nu şi demnitatea, în finala Ligii Europa.

"Am simţit presiunea în faţa unei echipe care are mai mult talent decât noi. Am pierdut un meci, dar nu şi demnitatea. Niciodată nu am plecat acasă mai mândru ca astăzi, nici măcar atunci când am câştigat. Am muncit mult şi la penalty-uri, dar am ratat două - dar toţi împreună, nu doar cei care le execută. Băieţii trebuie să plece acasă liniştiţi, cu mândria că au făcut ceea ce au făcut. Aceştia sunt băieţii mei de la Budapesta", a spus Mourinho.

AS Roma a pierdut, miercuri seară, la loviturile de departajare, finala Ligii Europa în faţa echipei FC Sevilla.

Referitor la plecarea lui, Mourinho a declarat: Iubesc acest grup. Îl iubesc. Dar nu pot să fiu și om de comunicare, să mă cert și cu arbitri și să și antrenez

La finalul partidei, Mourinho l-a așteptat pe arbitrul englez Anthony Taylor și i-a adresat cuvinte grele. Ești o rușine! - You are a fucking disgrace!

Principala fază incrimnată de romani - acest penalty neacordat.

Anthony Taylor is truly an enigmatic referee! How could he overlook such an incident? FIFA must intervene to address this controversy. Mourinho would appear foolish if he accepts it. This is a bitter experience for lifelong AC Roma fans. pic.twitter.com/x5UFMdIT2l