Jose Mourinho: ”Sunt un bandit al fotbalului”

Antrenorul echipei AS Roma, portughezul Jose Mourinho, a declarat, duminică seara, după meciul câştigat cu Udinese (3-1), că este un ''bandit al fotbalului'', transmite EFE.

''În fotbal, te naşti bandit, nu devii. Eu, spre exemplu, sunt un bandit al fotbalului. Încerc să influenţez echipa şi vom vedea dacă voi reuşi'', a afirmat Mourinho.

Tehnicianul e în continuare nemulţumit că AS Roma nu reuşeşte să câştige în deplasare prea des: ''Am avut echipe care erau bande de hoţi, cărora le plăcea să joace în deplasare. Noi (AS Roma), ca echipă, nu facem asta, sunt oameni cărora le place confortul acasă pentru că le este dor de mama sau de bunica să le facă dulciuri. Avem o mică problemă aici''.

Mourinho a recunoscut că echipa este inconstantă, cu suişuri şi coborâşuri şi a criticat faptul că nu Roma nu reuşeşte să tranşeze meciurile mai devreme: ''Parcă încercăm să batem recordul de goluri marcate în ultimele minute''.

În partida cu Udinese, de pe Stadio Olimpico, AS Roma s-a desprins în min. 81, prin golul lui Paulo Dybala, iar Stephan El Shaarawy a închis tabela în min. 90. Gianluca Mancini deschisese scorul pentru ''giallorossi'' (20), dar Florian Thauvin (57) a restabilit egalitatea.

AS Roma ocupă locul 5 în Serie A după 13 etape.